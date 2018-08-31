Новый Ford Mustang: полный привод и гибридная силовая установка

С переходом на новую платформу базовые версии «Мустанга» сохранят переднемоторную заднеприводную компоновку, однако в линейке также могут появиться и полноприводные модификации. Такие машины составят конкуренцию Dodge Challenger GT AWD. Помимо этого, в 2020 году дебютирует гибридная версия маслкара.

По словам главного дизайнера Ford Даррелла Бехмера, модульная архитектура позволит его команде по-прежнему быть максимально гибкой в плане стилистики спорткара: модель останется стильной и пропорционально сбалансированной.