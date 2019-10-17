Вот так будет выглядеть новая Skoda Octavia

Как и ожидалось, со сменой поколений лифтбек лишится двойных фар, которые появились на рестайлинговой версии третьего поколения и вызвали шквал критики со стороны поклонников модели. Теперь чешский бестселлер немного «повзрослел» — четвертое поколение модели больше напоминает флагманский «Суперб».

Информация о силовых установках пока держится в секрете и будет раскрыта только в день премьеры. Как ожидается, никаких радикальных изменений в моторной гамме не произойдет — единственным нововведением может стать появление гибридной установки.