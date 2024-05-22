Hyundai Palisade нового поколения впервые показали на видео

Hyundai Palisade нового поколения впервые показали на видеоПремьеру флагманского кроссовера ожидают в 2025 году
Судя по видео, во второй генерации трехрядный кроссовер получит новые фары и решетку радиатора, иные крылья и пересмотренное оформление кормы, которую особо старательно скрыли под камуфляжем. Серьезные перемены во внешности анонсировал и сам Hyundai: сообщалось, что новый Palisade будет не похож не только на текущую модель, но и на новый Santa Fe.
Кроме того, новинке прочат увеличенную колесную базу. Благодаря этому внутри будет больше места для ног пассажиров второго и третьего рядов.
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Шпионы также смогли заглянуть внутрь прототипа. Передняя часть интерьера скрыта, однако сиденья и детали отделки видны. В их числе — дверные карты с круглыми ручками и круглыми динамиками, глянцевая панель с кнопками на потолке, перфорированная кожа и деревянные вставки.
Что касается моторной гаммы, то год назад инсайдеры сообщили о гибридной силовой установке на основе 2,5-литрового бензинового турбомотора, который выдаст более 280 лошадиных сил. Трансмиссия — восьмидиапазонный автомат от Hyundai Transys (производитель трансмиссий, сидений и приводов колес).
Атмосферный 3,8-литровый V6 предположительно уступит место наддувному 3.5 V6, а 2,2-литровый «турбодизель» из палитры и вовсе исключат.
Palisade слегка освежили в конце прошлого года, представив исполнение Calligraphy Night Edition с темным декором стоимостью 53 600 долларов — 4,8 миллиона в пересчете на рубли. В Россию Palisade возят «серым» путем и просят за новые машины заметно больше — около шести миллионов рублей минимум.