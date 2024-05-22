Hyundai Palisade нового поколения впервые показали на видео

Судя по видео, во второй генерации трехрядный кроссовер получит новые фары и решетку радиатора, иные крылья и пересмотренное оформление кормы, которую особо старательно скрыли под камуфляжем. Серьезные перемены во внешности анонсировал и сам Hyundai: сообщалось, что новый Palisade будет не похож не только на текущую модель, но и на новый Santa Fe.

Кроме того, новинке прочат увеличенную колесную базу. Благодаря этому внутри будет больше места для ног пассажиров второго и третьего рядов.