Новый Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа

Портал Arab GT опубликовал фотографию передней части автомобиля, а затем в инстаграме пользователя @almuraba появилось видео с тестов внедорожника на дорогах Дубая. Благодаря этим двум кадрам можно рассмотреть новый Patrol практически со всех сторон.

Спустя пять лет, которые внедорожник провел на рынке без изменений, японский автопроизводитель все же решил «освежить» его дизайн. Судя по снимкам, Nissan Patrol получит новые бамперы и радиаторную решетку, также появятся иные задние фонари и багажная дверь, немного изменится оформление головной оптики, а круглые «туманки» уступят место более геометричным.