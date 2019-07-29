Новый Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа

Портал Arab GT опубликовал фотографию передней части автомобиля, а затем в инстаграме пользователя @almuraba появилось видео с тестов внедорожника на дорогах Дубая. Благодаря этим двум кадрам можно рассмотреть новый Patrol практически со всех сторон.
Спустя пять лет, которые внедорожник провел на рынке без изменений, японский автопроизводитель все же решил «освежить» его дизайн. Судя по снимкам, Nissan Patrol получит новые бамперы и радиаторную решетку, также появятся иные задние фонари и багажная дверь, немного изменится оформление головной оптики, а круглые «туманки» уступят место более геометричным.
Не исключено, что Nissan не будет выводить этот внедорожник в отдельное поколение и сделает его рестайлингом текущего, которое выпускается с 2010 года. Если эти слухи подтвердятся, моторная гамма у новичка останется почти без изменений: в нее войдут бензиновые моторы V6 объемом 4,0 литра и V8 объемом 5,6 литра, выдающие 275 и 400 лошадиных сил соответственно. Этими двигателями комплектуется нынешнее поколение, которое продается на рынках Ближнего Востока.
Официальный дебют внедорожника намечен на осень этого года. Ожидается, что после премьеры новый Patrol появится в первую очередь на Ближнем Востоке, а затем уже японцы обновят версии для Австралии и США (на последнем модель известна под именем Armada). А вот на российский рынок внедорожник вряд ли приедет — еще в 2017 году Nissan решил завершить продажи в России и возобновлять их пока не планирует.
Осенью у японцев намечена еще одна премьера: 3 сентября производитель полностью рассекретит кроссовер Juke нового поколения. О нем мы пока знаем довольно мало — Nissan показал три тизера, на которых виден лишь силуэт будущей модели. Новинка получит новую оптику, как головную, так и заднюю, также кроссовер станет длиннее дореформенной модели и обзаведется спойлером на крыше.