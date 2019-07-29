Nissan раскрыл очертания нового Juke

Можно заметить, что сменивший поколение Juke выполнен в стиле недавнего Leaf, а в его основе лежит модульная архитектура CMF-B, на которой в том числе построен последний Renault Clio. Передняя оптика у новинки двухуровневая: узкие ходовые огни и указатели поворота сверху, а под ними – круглые фары головного света с Y-образным рисунком.