Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:13

Nissan раскрыл очертания нового Juke

В рамках тизерной кампании появилось еще одно изображения кроссовера

Nissan Juke второго поколения показали на новом тизере: на этот раз автомобиль изображен в профиль. Судя по снимку, новинка обзавелась спойлером на крыше и по-иному оформленными задними фонарями. Кроме того, кроссовер увеличился в размерах по сравнению с дореформенной моделью.

Можно заметить, что сменивший поколение Juke выполнен в стиле недавнего Leaf, а в его основе лежит модульная архитектура CMF-B, на которой в том числе построен последний Renault Clio. Передняя оптика у новинки двухуровневая: узкие ходовые огни и указатели поворота сверху, а под ними круглые фары головного света с Y-образным рисунком.

Что касается моторной гаммы, то она, по предварительным данным, будет включать агрегаты объемом 1,0 и 1,3 литра, 1,5-литровый дизель dCi и 1,6-литровый турбодвигатель с отдачей около 200 лошадиных сил.

Мировая премьера новинки запланирована на 3 сентября 2019 года.

В компании пока не сообщают о возможном появлении Juke второго поколения на российском рынке, однако дореформенный кроссовер в стране пока еще продается. Его можно приобрести в модификации с бензиновым мотором 1.6 (117 сил), передним приводом и вариатором за 1 220 000 рублей.