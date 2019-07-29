Nissan раскрыл очертания нового Juke

Можно заметить, что сменивший поколение Juke выполнен в стиле недавнего Leaf, а в его основе лежит модульная архитектура CMF-B, на которой в том числе построен последний Renault Clio. Передняя оптика у новинки двухуровневая: узкие ходовые огни и указатели поворота сверху, а под ними – круглые фары головного света с Y-образным рисунком.
Что касается моторной гаммы, то она, по предварительным данным, будет включать агрегаты объемом 1,0 и 1,3 литра, 1,5-литровый дизель dCi и 1,6-литровый турбодвигатель с отдачей около 200 лошадиных сил.
Мировая премьера новинки запланирована на 3 сентября 2019 года.
В компании пока не сообщают о возможном появлении Juke второго поколения на российском рынке, однако дореформенный кроссовер в стране пока еще продается. Его можно приобрести в модификации с бензиновым мотором 1.6 (117 сил), передним приводом и вариатором за 1 220 000 рублей.