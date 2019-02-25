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11:14

Новый Peugeot 208: трехмерная «приборка» и версия на батарейках

Представлена модель нового поколения

Компания Peugeot раскрыла информацию о хэтчбеке 208 следующего поколения. Модель получила полностью другой дизайн, интерьер i-Cockpit с трёхмерной цифровой приборной панелью, обновленную гамму силовых установок и электрическую версию e-208.

Новый Peugeot 208 построен на универсальной платформе CMP (Common Modular Platform). Она используется, например, в DS 3 Crossback, а также ляжет в основу Opel Corsa следующего поколения. «Тележка» на 30 килограммов легче старой PF1, оснащена воздухозаборниками с электронным управлением и оптимизированной с точки зрения потерь на трения подвеской. Кроме того, CMP адаптирована для установки полностью электрических силовых установок.

Дизайн хэтчбека стал более спортивным. Достигнуто это за счет смещения лобового стекла к задней части, что визуально удлинило капот. 208-й оснастили полностью светодиодной оптикой, рисунок которой дублируется спереди и сзади, и передними «клыками», как у 508-го. Электрический e-208 можно отличить по выкрашенным в цвет кузова ячейкам решетки радиатора и дихроничной эмблеме-льву, меняющему цвет в зависимости от угла зрения.

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В гамму силовых установок нового Peugeot 208 вошли бензиновые «турботройки» 1.2 (75, 100 и 130 сил), а также дизельный BlueHDi объемом 1,5 литра и мощностью 100 лошадиных сил. Младший бензиновый агрегат сочетается только с пятиступенчатой «механикой», 100-сильный — с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным «автоматом», 130-сильный — только с «автоматом». Дизелю BlueHDi положена шестиступенчатая механическая коробка передач.

Электрокар Peugeot e-208 оснащен электромотором мощностью 100 киловатт (139 лошадиных сил) и 260 Нм момента. Тяговая батарея (50 киловатт-часов) размещена под полом. До «сотни» e-208 разгоняется за 8,1 секунды и на одной зарядке проезжает до 340 километров в цикле WLTP. Зарядка аккумуляторов от бытовой розетки занимает 16 часов, от 11-киловаттного Wall Box — пять часов 15 минут. Терминал мощностью 100 киловатт позволит наполнить батареи до 80 процентов за 30 минут. При этом зарядкой можно удаленно управлять через приложение MyPeugeot на смартфоне.

Не «замерзнуть» батарее e-208 при отрицательных температурах помогут пятикиловаттный электрический обогреватель и тепловой насос.

Внутри автомобиля — салон i-Cockpit следующего поколения, вдохновленный концепт-каром Peugeot Fractal. Это трёхъярусная структура с 3D-«приборкой», верхняя часть которой отображает данные в «голографической форме», и центральным экраном диагональю пять, семь или десять дюймов.

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В оснащение нового 208-го входят 17-дюймовые колеса, отделка потолка черной тканью, фоновая подсветка салона, спортивные сиденья, алюминиевые накладки на педали. Электрокару e-208 достались кресла со вставками из алькантары. Среди систем безопасности: адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения, ассистент парковки, функция распознавания дорожных знаков, активная система удержания в полосе на скорости от 65 километров в час, мониторинг слепых зон.

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Мультимедийный комплекс 208-го поддерживает MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto. На центральной консоли расположена ниша для смартфонов с индукционной зарядкой и до четырех USB-портов.

Выход модели на рынок запланирован на осень этого года.

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