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15:55

Названа максимальная цена автомобильных номеров

ФАС ограничит стоимость автомобильных и мотоциклетных регистрационных знаков

© pixabay.com
Федеральная антимонопольная служба опубликовала проект приказа, согласно которому с 1 января 2019 года предельная стоимость госзнака для автомобилей составит две тысячи рублей, а для мотоциклов – 1,5 тысячи рублей. За бумажный транзитный номер автовладельца заплатят не более 200 рублей.

С начала 2020 года регистрационные номера можно будет получить как в ГИБДД, так и у частной компании с соответствующей лицензией. По результатам мониторинга цен ФАС выяснила, что на сегодняшний день средняя цена изготовления номера составляет от 1,9 тысячи рублей у аккредитованной организации и 1,6 тысячи рублей – у неаккредитованной. В результате было решено установить предельную стоимость комплекта знаков по аналогии с существующей пошлиной, а именно в размере двух тысяч рублей.

В августе этого года Госавтоинспекция официально разрешила использование знаков нового формата – уменьшенных для мотоциклов и двухстрочных для автомобилей с нестандартным креплением.

Выдача таких номеров начнется только 4 августа 2020 года. До этого момента ведомство будет продолжать выдавать «обычные» регистрационные знаки стандарта 1993 года.

Источник: regulation.gov.ru