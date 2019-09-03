Названа максимальная цена автомобильных номеров

С начала 2020 года регистрационные номера можно будет получить как в ГИБДД, так и у частной компании с соответствующей лицензией. По результатам мониторинга цен ФАС выяснила, что на сегодняшний день средняя цена изготовления номера составляет от 1,9 тысячи рублей у аккредитованной организации и 1,6 тысячи рублей – у неаккредитованной. В результате было решено установить предельную стоимость комплекта знаков по аналогии с существующей пошлиной, а именно в размере двух тысяч рублей.

В августе этого года Госавтоинспекция официально разрешила использование знаков нового формата – уменьшенных для мотоциклов и двухстрочных для автомобилей с нестандартным креплением.