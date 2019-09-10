Новый Porsche 911 Carrera 4: полный привод и 385 сил

Новинка получила ряд технических отличий от предшественника: например, усиленную муфту подключения передней оси и передний дифференциал с жидкостным охлаждением. В результате доработок система полного привода оптимизирует распределение мощности между осями с большей точностью.

В «базе» купе и кабриолет получили адаптивную подвеску, шины размерности 235/40 ZR19 спереди и 295/35 ZR20 сзади, а также мультимедийную систему с экраном диагональю 10,9 дюйма. За доплату доступны углерод-керамические тормоза, система векторизации тяги и 21-дюймовые диски. От более дорогой Carrera 4S новинки можно отличить по форме патрубков выхлопной системы – они прямоугольные, а не овальные.