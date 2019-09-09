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15:57

ГИБДД пересмотрит правила выдачи водительских удостоверений

Ведомство готовит нововведение, которое коснется будущих автомобилистов и мотоциклистов

© pixabay.com
Госавтоинспекция выступила с предложением открывать категорию А только тем, кто достиг 20-летнего возраста, а права на управление автомобилем, напротив, выдавать несовершеннолетним – с 17 лет. Но только при условии, что последних в поездке будет контролировать «сопровождающий».

Первый блок проекта поправок к федеральному закону «О безопасности дорожного движения», опубликованного на regulation.gov.ru, касается мотоциклистов. В ГИБДД намерены изменить действующие правила, согласно которым права общей категории А можно получить в 18 лет, А1 (легкие мотоциклы мощностью не более 15 сил) и М (мопеды с двигателем до 50 кубических сантиметров) в 16 лет. Из документа следует, что категорию А можно будет открыть в 20 лет при наличии двухлетнего стажа вождения маломощного, но не слишком легкого мотоцикла. Для последнего будет введена новая категория А2. В случае, если опыта у кандидата в водители нет, то открыть категорию А он сможет только в 24 года.

Автомобили, которыми можно управлять без водительского удостоверения

Второй блок посвящен автомобилистам. Госавтоинспекция предлагает не только допускать 17-летних кандидатов к экзаменам по вождению, но и при положительном результате пускать несовершеннолетних за руль. При этом в поездках этих водителей-новичков обязательно должен сопровождать человек старше 23 лет, имеющий опыт вождения не менее пяти лет. Это, например, может быть родственник или квалифицированный инструктор.

И, наконец, третий блок содержит предложения относительно водителей грузовиков и автобусов. Открыть категорию С (грузовики максимальной массой от 3,5 тонны) можно будет не с 18, как сейчас, а только с 21 года. Минимальный возраст для получения прав категории D (автобусы с восемью и более местами) хотят повысить с 18 до 24 лет. Причем открыть эти категории можно будет только тем, кто уже как минимум год проездил на легковом автомобилей.

Источник: regulation.gov.ru, Коммерсантъ