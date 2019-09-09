ГИБДД пересмотрит правила выдачи водительских удостоверений

Второй блок посвящен автомобилистам. Госавтоинспекция предлагает не только допускать 17-летних кандидатов к экзаменам по вождению, но и при положительном результате пускать несовершеннолетних за руль. При этом в поездках этих водителей-новичков обязательно должен сопровождать человек старше 23 лет, имеющий опыт вождения не менее пяти лет. Это, например, может быть родственник или квалифицированный инструктор.

И, наконец, третий блок содержит предложения относительно водителей грузовиков и автобусов. Открыть категорию С (грузовики максимальной массой от 3,5 тонны) можно будет не с 18, как сейчас, а только с 21 года. Минимальный возраст для получения прав категории D (автобусы с восемью и более местами) хотят повысить с 18 до 24 лет. Причем открыть эти категории можно будет только тем, кто уже как минимум год проездил на легковом автомобилей.