В России исключат «площадку» из экзамена на права

Таким образом, будущим автомобилистам в скором времени предстоит сдавать единый практический экзамен по вождению в условиях городского движения. Известно, что в список упражнений войдут обгон или опережения и движение с максимально разрешенной скоростью.

В числе других новшеств, подготовленных ведомством, – снятие запрета на учебную езду по автомагистралям и возможность корректировки экзаменационного маршрута во время движения. Вместе с тем планируется продлить срок пересдачи «города» до 60 суток.