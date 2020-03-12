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14:29

В России исключат «площадку» из экзамена на права

Кандидаты в водителей будут сдавать только «город»

© pixabay.com
Лиза Будрина
В ГИБДД заявили, что процедура сдачи экзамена по вождению изменится 1 октября следующего года: кандидатам в водители больше не придется демонстрировать навыки управления автомобилем на закрытых площадках. Нововведение затронет тех, кто открывает категории B, C и D.

Таким образом, будущим автомобилистам в скором времени предстоит сдавать единый практический экзамен по вождению в условиях городского движения. Известно, что в список упражнений войдут обгон или опережения и движение с максимально разрешенной скоростью.

В числе других новшеств, подготовленных ведомством, снятие запрета на учебную езду по автомагистралям и возможность корректировки экзаменационного маршрута во время движения. Вместе с тем планируется продлить срок пересдачи «города» до 60 суток.

В разговоре с ТАСС представитель Госавтоинспекции сообщил, что соответствующий проект постановления передан в правительство и в скором времени его подпишет премьер-министр.

Источник: ТАСС