В России исключат «площадку» из экзамена на права

14:29
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В ГИБДД заявили, что процедура сдачи экзамена по вождению изменится 1 октября следующего года: кандидатам в водители больше не придется демонстрировать навыки управления автомобилем на закрытых площадках. Нововведение затронет тех, кто открывает категории B, C и D.
Таким образом, будущим автомобилистам в скором времени предстоит сдавать единый практический экзамен по вождению в условиях городского движения. Известно, что в список упражнений войдут обгон или опережения и движение с максимально разрешенной скоростью.
В числе других новшеств, подготовленных ведомством, – снятие запрета на учебную езду по автомагистралям и возможность корректировки экзаменационного маршрута во время движения. Вместе с тем планируется продлить срок пересдачи «города» до 60 суток.
В разговоре с ТАСС представитель Госавтоинспекции сообщил, что соответствующий проект постановления передан в правительство и в скором времени его подпишет премьер-министр.