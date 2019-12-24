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16:25

В России узаконили новые правила сдачи экзамена на права

Нововведения начнут действовать уже в январе 2020 года

© pixabay.com
Лиза Будрина
На 2020 год запланирована масштабная реформа экзамена на получение водительского удостоверения. Часть правил вступит в силу уже в январе, а самые серьезные изменения в процедуре произойдут осенью. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Первое нововведение – снятие запрета на учебную езду по автомагистралях. Уже со следующего месяца ученики автошкол смогут оттачивать навыки вождения на автомагистралях под присмотром инструктора. Второе правило, которое начнет действовать с января, это возможность открыть категории D, Tb и Tm (автобус, троллейбус и трамвай) при достижении возраста 20 лет. Третье изменение касается лишенных прав водителей: в 2020 году условием для возвращения удостоверения станет погашение задолженности по штрафам.

И, наконец, с 2020 года вводится упрощенный порядок оспаривания результата экзамена – сразу после подачи жалобы решение экзаменатора будет отменено. Госавтоинспекция в свою очередь получит право аннулировать результаты, если выяснится, что кандидат в водители предоставил ложные документы.

Позже, с 1 октября следующего года, ГИБДД перестанет проводить экзамен на закрытых площадках. Иными словами, практическая часть будет состоять не из «площадки» и «города», как сейчас, а только из «города». Некоторые упражнения с «площадки» будут перенесены в условия уличного движения: такие упражнения экзаменуемым предстоит выполнять на дорогах с неинтенсивным движением.

Последнее изменение затрагивает экзаменационные маршруты: они не будут в свободном доступе, как сейчас. Дорогу выберет инспектор в процессе проведения экзамена.

Источник: Коммерсантъ