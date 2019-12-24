В России узаконили новые правила сдачи экзамена на права

Первое нововведение – снятие запрета на учебную езду по автомагистралях. Уже со следующего месяца ученики автошкол смогут оттачивать навыки вождения на автомагистралях под присмотром инструктора. Второе правило, которое начнет действовать с января, это возможность открыть категории D, Tb и Tm (автобус, троллейбус и трамвай) при достижении возраста 20 лет. Третье изменение касается лишенных прав водителей: в 2020 году условием для возвращения удостоверения станет погашение задолженности по штрафам.

И, наконец, с 2020 года вводится упрощенный порядок оспаривания результата экзамена – сразу после подачи жалобы решение экзаменатора будет отменено. Госавтоинспекция в свою очередь получит право аннулировать результаты, если выяснится, что кандидат в водители предоставил ложные документы.