Названы сроки введения штрафов для АЗС за недолив топлива в России

Согласно поручением главы правительства Дмитрия Медведева от 6 августа 2019 года, в кабмин не могут вноситься проекты федеральных законов, предполагающие изменения в КоАП. В связи с этим положение о штрафах может появится в новой редакции кодекса, вступающей в силу в начале 2021 года.
Изначально предполагалось, что за недолив топлива АЗС могут оштрафовать на сумму, равную одному проценту от суммы выручки заправки за предшествующий нарушению год. Минимальная планка штрафа составляет 500 тысяч рублей. При повторном нарушении размер санкции вырастет до трех процентов, но не менее двух миллионов рублей.
На сегодняшний день недобросовестным АЗС грозит наказание по ч. 1 ст. 19.19 действующего КоАП «Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений». Штраф варьируется от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч для юрлиц.
Ранее сообщалось, что Росстандарт намерен изменить процесс проверки заправочных станций на предмет недолива топлива. В будущем проверяющие будут оценивать работу не одной колонки, а ее функционирование в связке с оператором и кассой. Предполагается, что в следующем году будет введен новый ГОСТ, согласно которому топливораздаточные колонки будут считаться измерительной системой, подлежащей периодическим поверкам целиком.