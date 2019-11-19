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10:20

В России упорядочат процедуру выдачи «красивых» госномеров

Получить знак с красивым сочетанием букв и цифр можно будет через госуслуги после уплаты пошлины

МВД и Минэкономики пришли к соглашению относительно «красивых» автомобильных номеров: их будут выдавать через госуслуги по утвержденным ставкам госпошлин. При перепродаже табличек с красивым сочетанием букв и цифр автовладельцу придется заплатить пошлину повторно. Кроме того, номера можно купить через аукцион или по повышенному тарифу, установленному региональными властями, передает «Коммерсантъ».

Предполагается, что для определения «красивых» номеров разработают специальные принципы: например, к таким госзнакам будут относиться таблички с повторяющимися цифрами или буквами. Отобранные знаки можно будет получить через портал госуслуг, заполнив соответствующую форму после регистрации автомобилей.

Далее у автовладельца есть три варианта: доверить генерацию «красивого» номера системе, создать сочетание букв и цифр самостоятельно либо выбрать номер из базы. Во втором случае придется заплатить повышенную пошлину, размер которой Минэкономики еще только предстоит определить, а в третьем пошлина может быть сопоставима со стоимостью «красивых» номеров на сером рынке – то есть, достигать нескольких сотен тысяч рублей. Не исключено, что базовые ставки для знаков конкретных серий будут внесены в Налоговый кодекс.

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Еще одно нововведение касается регионов: местные власти смогут на свое усмотрение вводить повышающий либо понижающий коэффициент для определенных серий номеров.

Что же до аукционов, то процедура будет организована следующим образом: при регистрации машины владельцу выдадут обычный номер, после чего он может принять участие в торгах и, если выиграет, заменить госзнак. Более четкие правила проведения аукционов пропишут в постановлении правительства.

В рамках борьбы с серым рынком госномеров введут повторную госпошлину. Например, если покупатель приобрел автомобиль с «красивым» знаком, то после завершения сделки он заплатит повышенный сбор. Исключение составит передача машины с такой табличкой по наследству. Предполагается, что новые правила сделают теневую перепродажу номеров невыгодной.

О предложении продавать номера через госуслуги и выставлять такие таблички на аукцион сообщалось еще в октябре этого года. Однако тогда в Госавтоинспекции с сомнением отнеслись к этой затее и предложили ввести фиксированную пошлину. По всей видимости, в министерствах к идее ведомства прислушались.

Источник: Коммерсантъ