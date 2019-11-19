В России упорядочат процедуру выдачи «красивых» госномеров

Предполагается, что для определения «красивых» номеров разработают специальные принципы: например, к таким госзнакам будут относиться таблички с повторяющимися цифрами или буквами. Отобранные знаки можно будет получить через портал госуслуг, заполнив соответствующую форму после регистрации автомобилей.

Далее у автовладельца есть три варианта: доверить генерацию «красивого» номера системе, создать сочетание букв и цифр самостоятельно либо выбрать номер из базы. Во втором случае придется заплатить повышенную пошлину, размер которой Минэкономики еще только предстоит определить, а в третьем пошлина может быть сопоставима со стоимостью «красивых» номеров на сером рынке – то есть, достигать нескольких сотен тысяч рублей. Не исключено, что базовые ставки для знаков конкретных серий будут внесены в Налоговый кодекс.