В России упорядочат процедуру выдачи «красивых» госномеров

Предполагается, что для определения «красивых» номеров разработают специальные принципы: например, к таким госзнакам будут относиться таблички с повторяющимися цифрами или буквами. Отобранные знаки можно будет получить через портал госуслуг, заполнив соответствующую форму после регистрации автомобилей.
Далее у автовладельца есть три варианта: доверить генерацию «красивого» номера системе, создать сочетание букв и цифр самостоятельно либо выбрать номер из базы. Во втором случае придется заплатить повышенную пошлину, размер которой Минэкономики еще только предстоит определить, а в третьем пошлина может быть сопоставима со стоимостью «красивых» номеров на сером рынке – то есть, достигать нескольких сотен тысяч рублей. Не исключено, что базовые ставки для знаков конкретных серий будут внесены в Налоговый кодекс.
Еще одно нововведение касается регионов: местные власти смогут на свое усмотрение вводить повышающий либо понижающий коэффициент для определенных серий номеров.
Что же до аукционов, то процедура будет организована следующим образом: при регистрации машины владельцу выдадут обычный номер, после чего он может принять участие в торгах и, если выиграет, заменить госзнак. Более четкие правила проведения аукционов пропишут в постановлении правительства.
В рамках борьбы с серым рынком госномеров введут повторную госпошлину. Например, если покупатель приобрел автомобиль с «красивым» знаком, то после завершения сделки он заплатит повышенный сбор. Исключение составит передача машины с такой табличкой по наследству. Предполагается, что новые правила сделают теневую перепродажу номеров невыгодной.
О предложении продавать номера через госуслуги и выставлять такие таблички на аукцион сообщалось еще в октябре этого года. Однако тогда в Госавтоинспекции с сомнением отнеслись к этой затее и предложили ввести фиксированную пошлину. По всей видимости, в министерствах к идее ведомства прислушались.