В России «красивые» номера будут продавать через госуслуги

В Минэкономразвития в свою очередь предлагают реализовывать такие номера на аукционах, которые будут занимать около месяца. В ГИБДД сомневаются, что на практике эта схема сработает. В ведомстве опасаются, что если не ввести фиксированную пошлину, то на рынке появится множество перекупщиков, которые будут приобретать номера по минимальной цене и продавать в 10-40 раз дороже.

Обсуждение этого вопроса с представителями МВД и Минэкономразвития намечено на 24 октября.