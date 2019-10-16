В России «красивые» номера будут продавать через госуслуги

В ходе пленарного заседания Всероссийского семинара-совещания руководителей подразделений Госавтоинспекции обсуждался механизм выбора и покупки «красивых» автомобильных знаков с фиксированной повышенной пошлиной. Предполагается, что регионы получат право увеличивать или уменьшать базовую пошлину и выставлять на продажу определенную серию номеров с красивыми сочетаниями букв и цифр на платформе сайта госуслуг.
В Минэкономразвития в свою очередь предлагают реализовывать такие номера на аукционах, которые будут занимать около месяца. В ГИБДД сомневаются, что на практике эта схема сработает. В ведомстве опасаются, что если не ввести фиксированную пошлину, то на рынке появится множество перекупщиков, которые будут приобретать номера по минимальной цене и продавать в 10-40 раз дороже.
Обсуждение этого вопроса с представителями МВД и Минэкономразвития намечено на 24 октября.