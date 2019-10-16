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12:24

В России «красивые» номера будут продавать через госуслуги

С таким предложением выступило МВД

МВД и Минэкономразвития выдвинули два предложения относительно продажи госномеров с «красивым» сочетанием букв и цифр. Первое – позволить автомобилистам приобретать такие таблички через портал госуслуг, а второе – выставлять их на аукционы.

В ходе пленарного заседания Всероссийского семинара-совещания руководителей подразделений Госавтоинспекции обсуждался механизм выбора и покупки «красивых» автомобильных знаков с фиксированной повышенной пошлиной. Предполагается, что регионы получат право увеличивать или уменьшать базовую пошлину и выставлять на продажу определенную серию номеров с красивыми сочетаниями букв и цифр на платформе сайта госуслуг.

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В Минэкономразвития в свою очередь предлагают реализовывать такие номера на аукционах, которые будут занимать около месяца. В ГИБДД сомневаются, что на практике эта схема сработает. В ведомстве опасаются, что если не ввести фиксированную пошлину, то на рынке появится множество перекупщиков, которые будут приобретать номера по минимальной цене и продавать в 10-40 раз дороже.

Обсуждение этого вопроса с представителями МВД и Минэкономразвития намечено на 24 октября.

Днем ранее стало известно, что с 1 января 2020 года начнет действовать запрет на эксплуатацию новых автомобилей без номеров. Пока же у водителей есть 10 дней, чтобы поставить машину на учет.

Источник: ТАСС