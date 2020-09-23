В следующем году в России появятся две новые модели Subaru

Рестайлинговый Subaru XV дебютировал прошедшим летом. В США модель известна под именем Crosstrek. Кросс-хэтч отличается от предыдущей версии новым передним бампером и радиаторной решеткой с увеличенными секциями противотуманных фар. Помимо этого, семейство XV пополнилось версией Sport, которая оборудуется немного другими бамперами, массивными накладками из черного пластика на колесных арках, а также внедорожным режимом X-mode.

На американском рынке модель предлагается двухлитровыми или 2,5-литровыми атмосферниками мощностью от 154 до 185 лошадиных сил, а также в гибридном исполнении. Все модели оборудуются адаптивным круиз-контролем с системой удержания автомобиля в полосе. Обновленный Subaru XV поступит в продажу в России весной 2021 года.