Новый Subaru WRX получит планшет, как у Tesla

С помощью планшета можно управлять мультимедийной системой и климат-контролем. Помимо экрана на фотографиях запечатлена цифровая приборная панель, на которую можно вывести карту навигационной системы с подсказками. Для новинок также заявлена функция безконтактного открывания багажника – для этого нужно провести ногой под задним бампером.
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Что касается силовых агрегатов, то WRX укомплектуют модернизированной версией 2,4-литрового оппозитного турбомотора, мощность которого вырастет до 400 лошадиных сил. В моторную гамму Levorg в свою очередь войдёт оппозитный турбомотор объёмом 1,8 литра мощностью около 200 лошадиных сил.
Ранее появились шпионские фотографии с дорожных испытаний серийного Levorg нового поколения. Тогда же сообщалось, что эта модель станет первой в линейке, которая получит электронноуправляемые амортизаторы с регулировкой уровня жесткости и переключателем ездовых профилей Drive Mode Select. В зависимости от выбранного режима будут меняться настройки двигателя, подвески, усилителя рулевого управления и полноприводной трансмиссии.