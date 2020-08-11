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Новый Subaru WRX получит планшет, как у Tesla

В Сети появились фотографии салона модели

© caradvice.com.au
Лиза Будрина
Компания Subaru готовится к смене поколений спортивного седана WRX и универсала Levorg – новинки покажут в 2021 году. Однако некоторые подробности стали известны уже сейчас: издание CarAdvice опубликовало изображения салона будущих новинок с большим планшетом на центральной консоли. Этот элемент передней панели расположен вертикально, как у электромобилей Tesla.

С помощью планшета можно управлять мульти­медийной системой и климат-контролем. Помимо экрана на фотографиях запечатлена цифровая приборная панель, на которую можно вывести карту навигационной системы с подсказками. Для новинок также заявлена функция безконтактного открывания багажника для этого нужно провести ногой под задним бампером.

В распоряжении журналистов оказалась брошюра Subaru с информацией о новинках

caradvice.com.au

Что касается силовых агрегатов, то WRX укомплектуют модернизированной версией 2,4-литрового оппозитного турбомотора, мощность которого вырастет до 400 лошадиных сил. В моторную гамму Levorg в свою очередь войдёт оппозитный турбомотор объёмом 1,8 литра мощностью около 200 лошадиных сил.

Ранее появились шпионские фотографии с дорожных испытаний серийного Levorg нового поколения. Тогда же сообщалось, что эта модель станет первой в линейке, которая получит электронноуправляемые амортизаторы с регулировкой уровня жесткости и переключателем ездовых профилей Drive Mode Select. В зависимости от выбранного режима будут меняться настройки двигателя, подвески, усилителя рулевого управления и полноприводной трансмиссии.

Источник: caradvice.com.au