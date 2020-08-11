Новый Subaru WRX получит планшет, как у Tesla

С помощью планшета можно управлять мульти­медийной системой и климат-контролем. Помимо экрана на фотографиях запечатлена цифровая приборная панель, на которую можно вывести карту навигационной системы с подсказками. Для новинок также заявлена функция безконтактного открывания багажника – для этого нужно провести ногой под задним бампером.