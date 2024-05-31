Почти STI: представлен Subaru WRX в версии tS

Почти STI: представлен Subaru WRX в версии tSСедан получил адаптивную подвеску и тормоза Brembo от WRX TR
На слете американских субаристов Wicked Big Meet, который пройдет 2 июня на автодроме в Стаффорд Спрингс, штат Коннектикут, японская марка покажет новинку — седан WRX tS. Аббревиатура расшифровывает как Tuned by STI и означает, что перед нами не настоящая «стиха», а всего лишь «оспортивленный» вариант обычного WRX. Штатная «турбочетверка» 2.4 (275 л. с; 350 Нм) здесь работает в паре с шестиступенчатой «механикой». Привод полный, с симметричным центральным дифференциалом и системой Active Torque Vectoring.
Новшество WRX tS — перекалиброванная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, ранее доступными только для топового WRX GT. Они имеют три уровня жесткости: Comfort, Normal и Sport. К тому же седан оснащен тормозами Brembo от WRX TR и 19-дюймовыми колесами с шинами Bridgestone Potenza S007, улучшающими зацеп на сухом и мокром асфальте. Внешне tS помогают выделиться элементы кузова в цвете Crystal Black Silica и цельная крыша без люка, что снизило центр тяжести и массу, а также добавило места над головой при езде в шлеме.
В салоне WRX tS первым делом обращаешь внимание на новую цифровую «приборку» диагональю 12,3 дюйма, а также на кнопку запуска двигателя с логотипом STI. В оснащение седана вошли передние сидения Recaro Performance Design с обивкой из искусственной замши Ultrasuede, медиасистема Multimedia Plus с экраном на 11,6 дюйма и россыпь электронных помощников, объединенных в комплекс EyeSight. Цены на WRX tS пока неизвестны, так как продажи начнутся только в следующем году. Обычный WRX сейчас стоит от 32 735 долларов, за TR просят 41 655, а за WRX GT — 44 215.