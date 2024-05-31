Почти STI: представлен Subaru WRX в версии tS

В салоне WRX tS первым делом обращаешь внимание на новую цифровую «приборку» диагональю 12,3 дюйма, а также на кнопку запуска двигателя с логотипом STI. В оснащение седана вошли передние сидения Recaro Performance Design с обивкой из искусственной замши Ultrasuede, медиасистема Multimedia Plus с экраном на 11,6 дюйма и россыпь электронных помощников, объединенных в комплекс EyeSight. Цены на WRX tS пока неизвестны, так как продажи начнутся только в следующем году. Обычный WRX сейчас стоит от 32 735 долларов, за TR просят 41 655, а за WRX GT — 44 215.