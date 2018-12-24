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11:19

В Сети появилась очередная фотография новой Toyota Supra

Шпионам удалось заснять заднюю часть спорткара

В распоряжении сайта SupraMKV оказалась очередная фотография серийной версии спорткупе Toyota Supra нового поколения. На этот раз шпионам удалось заснять заднюю часть машины.

На фотографии видна часть кормы новой «Супры». На ней можно увидеть полированные патрубки выхлопной системы, центральный стоп-сигнал в духе гоночных машин, крышку багажника с интегрированным спойлером. Внешне купе во многом повторяет предвестника — концепт FT-1 2014 года.

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Ранее на SupraMKV опубликовали фотографию серебристой «Супры». Спорткар запечатлели без камуфляжа во время транспортировки. Среди особенностей машины можно отметить темные передние стойки, корпуса зеркал и крышу double-bubble.

Публичный дебют новой Toyota Supra состоится на автосалоне в Детройте. Купе нового поколения построено на платформе BMW Z4, однако машины будут отличаться не только дизайном, но и настройками шасси. При этом у них все же останется много общих деталей (например, лобовое стекло и тормозные суппорты аналогичны тем, что используются на BMW 5 серии).

Источник: SupraMKV
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