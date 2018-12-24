В Сети появилась очередная фотография новой Toyota Supra

На фотографии видна часть кормы новой «Супры». На ней можно увидеть полированные патрубки выхлопной системы, центральный стоп-сигнал в духе гоночных машин, крышку багажника с интегрированным спойлером. Внешне купе во многом повторяет предвестника — концепт FT-1 2014 года.
Ранее на SupraMKV опубликовали фотографию серебристой «Супры». Спорткар запечатлели без камуфляжа во время транспортировки. Среди особенностей машины можно отметить темные передние стойки, корпуса зеркал и крышу double-bubble.
Публичный дебют новой Toyota Supra состоится на автосалоне в Детройте. Купе нового поколения построено на платформе BMW Z4, однако машины будут отличаться не только дизайном, но и настройками шасси. При этом у них все же останется много общих деталей (например, лобовое стекло и тормозные суппорты аналогичны тем, что используются на BMW 5 серии).