В Сети появилась очередная фотография новой Toyota Supra

Ранее на SupraMKV опубликовали фотографию серебристой «Супры». Спорткар запечатлели без камуфляжа во время транспортировки. Среди особенностей машины можно отметить темные передние стойки, корпуса зеркал и крышу double-bubble.

Публичный дебют новой Toyota Supra состоится на автосалоне в Детройте. Купе нового поколения построено на платформе BMW Z4, однако машины будут отличаться не только дизайном, но и настройками шасси. При этом у них все же останется много общих деталей (например, лобовое стекло и тормозные суппорты аналогичны тем, что используются на BMW 5 серии).