Правительство России задумалось об очередном повышении утилизационного сбора

«Через какое-то время — с 2021 или с 2022 года — будет проиндексирован утилизационный сбор. Динамика таможенных пошлин будет находиться в коридоре, который согласован с ВТО (Всемирная торговая организация). Здесь вопрос мотивации. Мы со своей стороны постараемся запустить дополнительные механизмы поддержки инвестиций, и компании это знают», — сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью изданию «Интерфакс».

Он также посоветовал компаниям, которые намерены остаться на российском рынке, не затягивать с локализацией производства. Это позволит им компенсировать утильсбор за счет субсидий от государства. Насколько планируется в будущем увеличь ставки министр пока не сказал.