Правительство России задумалось об очередном повышении утилизационного сбора

«Через какое-то время — с 2021 или с 2022 года — будет проиндексирован утилизационный сбор. Динамика таможенных пошлин будет находиться в коридоре, который согласован с ВТО (Всемирная торговая организация). Здесь вопрос мотивации. Мы со своей стороны постараемся запустить дополнительные механизмы поддержки инвестиций, и компании это знают», — сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью изданию «Интерфакс».
Он также посоветовал компаниям, которые намерены остаться на российском рынке, не затягивать с локализацией производства. Это позволит им компенсировать утильсбор за счет субсидий от государства. Насколько планируется в будущем увеличь ставки министр пока не сказал.
С 1 января 2020 года ставка утилизационного сбора на автомобили с двигателями объемом один–два литра увеличится более чем вдвое. И ряд автопроизводителей уже объявил о связанном с этим повышением цен. Например, Volvo в 2020 году подорожают на 30–110 тысяч рублей, а Subaru, которые поставляются из Японии — на 6–10 процентов в зависимости от модели и комплектации.