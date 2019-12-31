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12:38

Правительство России задумалось об очередном повышении утилизационного сбора

Его проиндексируют в 2020, а затем в 2021 или 2022 году

© Фото: Robert Davidsson с сайта Pixabay
Алексей Носаченко
Правительство Российской Федерации заявило о намерении вновь увеличить утилизационный сбор, что может привести к очередному подорожанию автомобилей. Ранее принятые ставки начнут действовать уже с 1 января 2020-го, затем их проиндексируют в 2021 или 2022-м.

«Через какое-то время — с 2021 или с 2022 года — будет проиндексирован утилизационный сбор. Динамика таможенных пошлин будет находиться в коридоре, который согласован с ВТО (Всемирная торговая организация). Здесь вопрос мотивации. Мы со своей стороны постараемся запустить дополнительные механизмы поддержки инвестиций, и компании это знают», — сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью изданию «Интерфакс».

Он также посоветовал компаниям, которые намерены остаться на российском рынке, не затягивать с локализацией производства. Это позволит им компенсировать утильсбор за счет субсидий от государства. Насколько планируется в будущем увеличь ставки министр пока не сказал.

С 1 января 2020 года ставка утилизационного сбора на автомобили с двигателями объемом один–два литра увеличится более чем вдвое. И ряд автопроизводителей уже объявил о связанном с этим повышением цен. Например, Volvo в 2020 году подорожают на 30–110 тысяч рублей, а Subaru, которые поставляются из Японии — на 6–10 процентов в зависимости от модели и комплектации.