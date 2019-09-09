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12:26

Появились подробности о Toyota RAV4 для России

Кроссовер нового, пятого поколения сертифицировали для продаж на нашем рынке

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого стартует в Санкт-Петербурге уже этой осенью. Из документа следует, что на российском рынке модель появится только с бензиновыми двигателями, а дизельная модификациях в списке не значится.

Согласно ОТТС, новый RAV4 для России получит бензиновые четырехцилиндровые моторы объемом 2,0 (150 сил) и 2,5 литра (200 сил), причем первый сочетается с вариатором, а второй – с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

«Наш» Toyota RAV4 укомплектуют электронными системами: контроль устойчивости, распределение тормозных усилий, помощь при экстренном торможении и на подъеме на склоне. Кроме того, в списке доступного оборудования указаны подогрев передних кресел, автоматическая активация стояночного тормоза и аудиосистема.

Ранее стало известно, что RAV4 предыдущего поколения будет снят с конвейера завода Toyota в Санкт-Петербурге 1 октября 2019 года. Тогда же появятся данные о комплектациях нового кроссовера и, вероятно, озвучат цены.