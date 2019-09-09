Появились подробности о Toyota RAV4 для России

Согласно ОТТС, новый RAV4 для России получит бензиновые четырехцилиндровые моторы объемом 2,0 (150 сил) и 2,5 литра (200 сил), причем первый сочетается с вариатором, а второй – с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

«Наш» Toyota RAV4 укомплектуют электронными системами: контроль устойчивости, распределение тормозных усилий, помощь при экстренном торможении и на подъеме на склоне. Кроме того, в списке доступного оборудования указаны подогрев передних кресел, автоматическая активация стояночного тормоза и аудиосистема.