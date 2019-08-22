Toyota прекратит выпуск RAV4 в России

Еще одно новшество для российского RAV4 – возможность заказать кроссовер с 19-дюймовыми дисками. Помимо этого в список оборудования входят фары параболического и прожекторного типа (в зависимости от комплектации) и система Multi-terrain select от «старших» моделей Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200. Последняя помогает подобрать оптимальный алгоритм работы автомобиля под конкретный тип дорожного покрытия, меняя настройки двигателя, коробки передач, системы полного привода и усилителя руля: на выбор предложены варианты Normal (обычная дорога), Mud and Sand (жидкая грязь и песок) Rock and Dirt (камни и грунт).

Подробности о комплектациях нового RAV4 будут объявлены 1 октября.