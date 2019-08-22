Toyota прекратит выпуск RAV4 в России

О следующем Toyota RAV4 известно, что он базируется на глобальной платформе TNGA K, превосходит предшественника по габаритам, а в моторную гамму входят два бензиновых «атмосферника» Dynamic Force объемом 2,0 и 2,5 литра. Мощность первого – 150 лошадиных сил, а второго – 200 сил. Версия с дизельным двигателем в России не появится.
Для модификации с двухлитровым агрегатом предусмотрен вариатор с механической передней и задней передачами. В компании пояснили, что такая схема позволяет автомобилю динамичнее разгоняться с места. Мотор объемом 2,5 литра сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» с расширенным диапазоном блокировки гидротрансформатора.
Впервые для Toyota RAV4 будут предложены две конфигурации системы полного привода: Dynamic Torque Control AWD, как у дореформенного кроссовера, и усовершенствованный Dynamic Torque Vectoring AWD с двумя раздельными муфтами подключения полного привода на каждом из задних колес.
Еще одно новшество для российского RAV4 – возможность заказать кроссовер с 19-дюймовыми дисками. Помимо этого в список оборудования входят фары параболического и прожекторного типа (в зависимости от комплектации) и система Multi-terrain select от «старших» моделей Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200. Последняя помогает подобрать оптимальный алгоритм работы автомобиля под конкретный тип дорожного покрытия, меняя настройки двигателя, коробки передач, системы полного привода и усилителя руля: на выбор предложены варианты Normal (обычная дорога), Mud and Sand (жидкая грязь и песок) Rock and Dirt (камни и грунт).
Подробности о комплектациях нового RAV4 будут объявлены 1 октября.