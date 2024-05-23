Появились подробности об обновленном Volkswagen Golf GTI Clubsport

Ещё на ADAC RAVENOL 24h Nürburgring можно будет увидеть Golf GTI Clubsport 24h. Гоночный хэтч построен подразделением Volkswagen Motorsport и оснащен турбомотором 2.0 TSI мощностью 348 сил и 450 Нм момента, работающим на смеси E20. Высокотехнологичное топливо разработано Shell. Оно помогает повысить эффективность работы двигателя и вдобавок менее вредно для экологии, чем привычные смеси E5 и E10. Выбросы углекислого газа здесь ниже на 35—40 процентов, так как топливо почти наполовину состоит из возобновляемого сырья — преимущественно пищевых отходов. Компанию современным «Гольфам» составит 1980 Golf GTI Group 2.