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Опубликовано 01 мая 2025, 17:34
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В России появились новые кроссоверы Volkswagen дешевле 3 млн рублей

У паркетника проверенная техника и достойное оснащение, но гарантии нет
В России появились новые кроссоверы Volkswagen дешевле 3 млн рублей. На классифайдах стали доступны объявления о продаже Tharu XR — китайского аналога модели Taos. В основе платформа MQB-A0, выпускают кроссовер на предприятии SAIC-Volkswagen; агрегаты давно знакомы: с «атмосферником» 1.5 (110 л.с., 141 Нм) сочетается 6-ступенчатый автомат, с турбомотором того же объёма (150 л.с., 250 Нм) — 7-ступенчатый «робот».
В России появились новые кроссоверы Volkswagen дешевле 3 млн рублей
© Avito.ru
Сергей Ильин
Сергей Ильин
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За 2,75-2,89 миллиона рублей можно взять из наличия Volkswagen Tharu XR с «младшим» безнаддувным двигателем. В Китае такие машины появились в конце лета прошлого года. В оснащение входит двухцветный салон, климат-контроль, панорамная крыша, медиасистема с 8-дюймовым тачскрином, мультируль, светодиодная оптика, а также легкосплавные диски.

В России появились новые кроссоверы Volkswagen дешевле 3 млн рублей

© Avito.ru

Впрочем, русификация потребует доплаты, а машины 2024 года выпуска. Однако под заказ аналогичный Volkswagen Tharu XR может быть ещё дешевле: есть продавцы, которые готовы привезти такую машину за 2,5 миллиона рублей. Длина/ширина/высота паркетника равны соответственно 4351/1762/1605 миллиметрам, колёсная база — 2651 миллиметр, то есть «китаец» чуть компактнее нижегородского VW Taos.

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В Поднебесной бензиновые модели Volkswagen отчаянно пытаются сохранить долю рынка, поэтому дилеры прибегают к спецпредложениям. К примеру, минивэны Viloran отдавали с дисконтом до 30%, а новый Teramont со сменой поколений практически не подорожал.