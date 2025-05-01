В России появились новые кроссоверы Volkswagen дешевле 3 млн рублей

У паркетника проверенная техника и достойное оснащение, но гарантии нет

В России появились новые кроссоверы Volkswagen дешевле 3 млн рублей. На классифайдах стали доступны объявления о продаже Tharu XR — китайского аналога модели Taos. В основе платформа MQB-A0, выпускают кроссовер на предприятии SAIC-Volkswagen; агрегаты давно знакомы: с «атмосферником» 1.5 (110 л.с., 141 Нм) сочетается 6-ступенчатый автомат, с турбомотором того же объёма (150 л.с., 250 Нм) — 7-ступенчатый «робот».