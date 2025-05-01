В России появились новые кроссоверы Volkswagen дешевле 3 млн рублей

В России появились новые кроссоверы Volkswagen дешевле 3 млн рублейУ паркетника проверенная техника и достойное оснащение, но гарантии нет
За 2,75-2,89 миллиона рублей можно взять из наличия Volkswagen Tharu XR с «младшим» безнаддувным двигателем. В Китае такие машины появились в конце лета прошлого года. В оснащение входит двухцветный салон, климат-контроль, панорамная крыша, медиасистема с 8-дюймовым тачскрином, мультируль, светодиодная оптика, а также легкосплавные диски.
Впрочем, русификация потребует доплаты, а машины 2024 года выпуска. Однако под заказ аналогичный Volkswagen Tharu XR может быть ещё дешевле: есть продавцы, которые готовы привезти такую машину за 2,5 миллиона рублей. Длина/ширина/высота паркетника равны соответственно 4351/1762/1605 миллиметрам, колёсная база — 2651 миллиметр, то есть «китаец» чуть компактнее нижегородского VW Taos.
В Поднебесной бензиновые модели Volkswagen отчаянно пытаются сохранить долю рынка, поэтому дилеры прибегают к спецпредложениям. К примеру, минивэны Viloran отдавали с дисконтом до 30%, а новый Teramont со сменой поколений практически не подорожал.