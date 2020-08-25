Jeep показал очертания нового Wagoneer на видео

Судя по свежему тизеру, Wagoneer позиционируется как автомобиль для города – на это указывают небоскрёбы в свете луны на видео. Также можно заметить, что очертаниями новинка напоминает Grand Cherokee. Подпись к видео гласит «Coming 2021» («появится в 2021 году»).
Ожидается, что Wagoneer/Grand Wagoneer станут флагманами марки и будут конкурировать с премиальными моделями Mercedes-Benz и Range Rover. Производство внедорожников запустят во втором квартале следующего года.
Видео: Instagram.com/jeep
На снимках ниже запечатлены элементы экстерьера и интерьера Grand Wagoneer. Внедорожник получит замысловатую радиаторную решётку с вертикальными ламелями, над которой крупными буквами (вероятно, подсвеченными) написано название модели.
На третьей фотографии запечатлён вращающийся контроллер, а на заднем плане — экран мультимедийной системы. По неофициальной информации, для модели предложат безрамочный 12-дюймовый сенсорный дисплей и полностью цифровую приборную панель.
О Grand Wagoneer известно, что он получит рамную конструкцию, а в основу модели ляжет та же платформа, на которой построен пикап Ram 1500. По неофициальным данным, в моторную гамму войдут 3,6-литровый V6 мощностью 309 лошадиных сил и дизель объёмом 3,0 литра. Пару обоим агрегатам составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач.