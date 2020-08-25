Jeep показал очертания нового Wagoneer на видео

Судя по свежему тизеру, Wagoneer позиционируется как автомобиль для города – на это указывают небоскрёбы в свете луны на видео. Также можно заметить, что очертаниями новинка напоминает Grand Cherokee. Подпись к видео гласит «Coming 2021» («появится в 2021 году»).

Ожидается, что Wagoneer/Grand Wagoneer станут флагманами марки и будут конкурировать с премиальными моделями Mercedes-Benz и Range Rover. Производство внедорожников запустят во втором квартале следующего года.