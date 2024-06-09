Новый отечественный бренд XCite уже готовит новую модель

Большую и с полным приводом

Новый отечественный бренд XCite готовится скоро выпустить еще одну модель. Новый российский бренд XCite, под которым на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге собирают кроссоверы Chery, анонсировал скорое расширение модельной гаммы. Единственной на сегодняшний день моделью является X-Cross 7, продажи которой начались 27 мая. Автомобиль пока доступен только в семи городах России, но развиваться должна и дилерская сеть, чтобы нарастить объёмы продаж новой марки. Подробностей нет, но обещан более крупный автомобиль со всеми ведущими колёсами.