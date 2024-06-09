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Опубликовано 09 июня 2024, 13:30
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Новый отечественный бренд XCite уже готовит новую модель

Большую и с полным приводом
Новый отечественный бренд XCite готовится скоро выпустить еще одну модель. Новый российский бренд XCite, под которым на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге собирают кроссоверы Chery, анонсировал скорое расширение модельной гаммы. Единственной на сегодняшний день моделью является X-Cross 7, продажи которой начались 27 мая. Автомобиль пока доступен только в семи городах России, но развиваться должна и дилерская сеть, чтобы нарастить объёмы продаж новой марки. Подробностей нет, но обещан более крупный автомобиль со всеми ведущими колёсами.
Новый отечественный бренд XCite уже готовит новую модель
© XCite
Александр Пономарёв

Генеральный директор компании Иван Миронов на полях Петербургского международного экономического форума анонсировал запуск новинки уже ближайшей осенью — в продаже вторая машина под маркой XCite должна появиться в сентябре.

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«Мы планируем в сентябре запустить вторую модель марки. У нас есть план по наращиванию и развитию бренда XCite. Кроссовер будет побольше и плюс появится полный привод», — рассказал он изданию «Ведомости».

На сегодняшний день кроссоверы XCite X-Cross 7 продают в семи городах — Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Казани, Тольятти, Нижнем Новгороде и Воронеже. Автомобиль доступен в единственной версии с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил, который работает в связке с вариатором и передним приводом.

Источник:XCite
Автор:Александр Пономарёв
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