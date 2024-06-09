Новый отечественный бренд XCite уже готовит новую модель

Новый отечественный бренд XCite уже готовит новую модельБольшую и с полным приводом
Генеральный директор компании Иван Миронов на полях Петербургского международного экономического форума анонсировал запуск новинки уже ближайшей осенью — в продаже вторая машина под маркой XCite должна появиться в сентябре.
«Мы планируем в сентябре запустить вторую модель марки. У нас есть план по наращиванию и развитию бренда XCite. Кроссовер будет побольше и плюс появится полный привод», — рассказал он изданию «Ведомости».
На сегодняшний день кроссоверы XCite X-Cross 7 продают в семи городах — Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Казани, Тольятти, Нижнем Новгороде и Воронеже. Автомобиль доступен в единственной версии с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил, который работает в связке с вариатором и передним приводом.