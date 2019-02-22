Внешность нового Peugeot 208 раскрыли до премьеры

Дизайн нового 208-го стал более спортивным. Достигнуто это за счет удлиненного и рельефного капота, а также выштамповок на боковых панелях кузова. Хэтчбек оснастили светодиодной оптикой, рисунок которой дублируется спереди и сзади, и передними «клыками», как у 508-го.