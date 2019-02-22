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15:56

Внешность нового Peugeot 208 раскрыли до премьеры

Дизайн хэтчбека выполнен в стиле модели 508

В Сети появились фотографии компактного хэтчбека Peugeot 208 нового поколения. Модель получила внешность в духе лифтбека 508 и версию на батарейках.

Дизайн нового 208-го стал более спортивным. Достигнуто это за счет удлиненного и рельефного капота, а также выштамповок на боковых панелях кузова. Хэтчбек оснастили светодиодной оптикой, рисунок которой дублируется спереди и сзади, и передними «клыками», как у 508-го.

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Судя по фотографиям, изменениям подвергся и салон. В нем угадывается преемственность архитектуры i-Cockpit, но большинство элементов выглядит иначе. Так, центральный дисплей теперь установлен в специальной нише, поменялся декор цифровой «приборки», расположение дефлекторов вентиляции и кнопок.

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Электрическая версия Peugeot 208, вероятно, получит силовую установку от DS3 Crossback E-Tense. Это 136-сильный электромотор и блок аккумуляторов емкостью 50 киловатт-часов, который позволяет кроссоверу проезжать на одной зарядке до 300 километров.

Источник: Carscoops
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