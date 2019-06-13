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10:23

Представлен новый универсал BMW 3 серии

Модель стала больше, просторнее и получила гибридную силовую установку

© BMW 330d xDrive Touring Luxury Line (на переднем плане) и 330i Touring M Sport
Компания BMW представила универсал «третьей серии» нового поколения (G20). Автомобиль дебютировал спустя восемь месяцев после премьеры седана – его показали в октябре прошлого года на Парижском автосалоне.
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Габаритная длина универсала составляет 4709 миллиметров, ширина – 1827 миллиметров, высота – 1440 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2851 миллиметра. Таким образом, новинка по сравнению с предшественником стала длиннее на 76 миллиметров, шире на 16 миллиметров и выше на 11 миллиметров. Расстояние между осями стало больше на 41 миллиметр. Также на 43 и 21 миллиметра была увеличена передняя и задняя колея соответственно.

Машина стала легче на 10 килограммов, при этом общая жесткость кузова увеличилась на 25 процентов (а для некоторых элементов конструкции и на 50 процентов). По осям масса универсала распределяется в пропорции 50:50.

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BMW 330i Touring M Sport

Одно из отличий нового «Туринга» от предшественника в плане дизайна – это иная оконная линия, которая теперь слегка поднимается к задней стойке, а не проходит ровно по всей длине. У универсала также снизился коэффициент аэродинамического сопротивления (с 0.29 до 0.27), стал больше багажник (объем увеличился с 495 до 500 литров; при сложенных креслах с 1500 до 1510 литров), стал ниже порог грузового отсека, а высота ступеньки между ним и полом теперь равна восьми миллиметрам вместо 35.

Заднее стекло универсала стало шире на 20 миллиметров, при этом его можно открыть отдельно от двери багажника. Также машина имеет электропривод пятой двери, кнопки складывания задних кресел в грузовом отсеке, трехзонный климат-контроль, проекционный дисплей, панорамную крышу (площадью 0,8 квадратных метра), лазерные фары, адаптивную подвеску и вариант с пакетом M Sport, самоблокирующимся дифференциалом и спортивным выпуском.

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Универсал получит три бензиновых мотора мощностью 184 (320i), 258 (330i) и 374 (M340i) силы, а также три дизеля, выдающие 150 (318d), 190 (320d), и 265 (330d) лошадиных сил. Агрегаты могут работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод пока доступен только самого мощного бензинового варианта, а также версий 320d и 330d.

Как и седан, «грузовая» трешка будет предлагаться и с гибридной силовой установкой (330e). В ее состав входит 184-сильная «турбочетверка» и 68-сильный электромотор, интегрированный в восьмидиапазонный «автомат». На электротяге такая машина проедет около 60 километров. Гибрид выйдет на рынок в 2020 году.

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Европейские продажи обычных универсалов начнутся 14 июня. Цены пока не объявлены.

В России седан 3 серии доступен только с двумя моторами: 258-сильным бензиновым и 190-сильным дизельным. Цены на модель начинаются от 2 870 000 рублей.

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