Представлен новый универсал BMW 3 серии

Одно из отличий нового «Туринга» от предшественника в плане дизайна – это иная оконная линия, которая теперь слегка поднимается к задней стойке, а не проходит ровно по всей длине. У универсала также снизился коэффициент аэродинамического сопротивления (с 0.29 до 0.27), стал больше багажник (объем увеличился с 495 до 500 литров; при сложенных креслах с 1500 до 1510 литров), стал ниже порог грузового отсека, а высота ступеньки между ним и полом теперь равна восьми миллиметрам вместо 35.