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29 августа 12:37

Представлен прототип новой Lada 4x4

Премьера концепт-кара состоялась на автосалоне в Москве

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«АвтоВАЗ» представил на Московском автосалоне прототип внедорожника Lada 4x4 нового поколения. Автомобиль получил 21-дюймовые колеса, панорамную крышу, а также два больших «парящих» цифровых экрана для водителя и пассажира.

Дизайн концепт-кара выполнен в фирменно «Х-стиле», впервые представленном на «Весте». Автомобиль получил черную глянцевую решетку радиатора, светодиодные фары головного света и интегрированные в капот поворотники – современное «переосмысление» тех же элементов классической модели.

Визуально внедорожник выглядит трехдверным, однако сзади есть небольшие двери с «закамуфлированными» ручками, которые открываются против хода движения. Прототип при этом лишен центральной стойки, что обеспечивает пассажирам больше свободного пространства для прохода на второй ряд кресел.

На правой стороне кузова, в противовес лючку бензобака, расположена розетка на 220 вольт. Она предназначена для зарядки любых электрических приборов при работающем автомобиле, закрытых и заблокированных центральным замком дверях.

Как говорят в компании, прототип 4х4 Vision построен на платформе длиной 4,2 метра. Величину дорожного просвета, а также углов въезда и съезда представители марки не уточняют, называя их «выдающимися».

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Как сообщалось ранее, следующая Lada 4x4 может быть построена на платформе альянса Renault-Nissan, которая является развитием «логановской» архитектуры B0.

По предварительным данным, серийный автомобиль оснастят 122-сильным двигателем 1.8 и новой коробкой передач.

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Ожидается, что новинка не появится раньше 2019 года. Машина будет выпускаться параллельно с моделью текущего поколения, которая может задержаться на конвейере вплоть до 2021 года.

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