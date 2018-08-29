Представлен прототип новой Lada 4x4

Визуально внедорожник выглядит трехдверным, однако сзади есть небольшие двери с «закамуфлированными» ручками, которые открываются против хода движения. Прототип при этом лишен центральной стойки, что обеспечивает пассажирам больше свободного пространства для прохода на второй ряд кресел.