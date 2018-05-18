Новую Lada 4x4 построят на платформе будущего «Дастера»

Внедорожник Lada 4x4 следующего поколения будет построен на платформе альянса Renault-Nissan. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Николя Мор, сообщает ТАСС.

Новый внедорожник получит модульную платформу под названием CMF-B LS. Она является современным развитием знаменитой «логановской» архитектуры B0, которая теперь может быть адаптирована под установку современной электроники и оборудования. Версия LS – Low Specifications – означает «упрощенную спецификацию», подготовленную для бюджетных моделей. Впоследствии, это же шасси доберется до следующих поколений «Логана» и «Дастера».

«В настоящее время мы изучаем изменения, которые могут потребоваться в платформу альянса – когда и если мы примем решение по использованию такой платформы», – заявил Мор.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на документы «АвтоВАЗа», к лету этого года в «Рено» должны закончить «технико-экономическое обоснование» необходимости использования платформы Renault-Nissan на новой Lada 4х4, а также окончательно утвердить концепцию будущей модели.

По предварительной информации, следующая Lada 4х4 может получить 1,8-литровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы и новую коробку передач. Ожидается, что новинка не появится раньше 2019 года. Машина будет выпускаться параллельно с моделью текущего поколения, которая может задержаться на конвейере вплоть до 2021 года.