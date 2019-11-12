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15:15

Fiat Chrysler разработал новый турбомотор, который заменит V8 HEMI

В патентном ведомстве США появилась схема новой рядной «шестерки» FCA

Концерн Fiat Chrysler Automobiles запатентовал новый шестицилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Чертеж силового агрегата появился на сайте американского патентного ведомства. Инсайдеры утверждают, что новый мотор сможет выдавать более 500 лошадиных сил и в перспективе заменит «восьмерки» семейства HEMI.

Патент рядного турбомотора — первое документальное подтверждение работы концерна над высокопроизводительным наддувным двигателем. По архитектуре новый силовой агрегат схож с «турбочетверкой» FCA GME-T4, но отличается дополнительными двумя цилиндрами. О стадии разработки «шестерки» судить сложно: патент был подан 1 ноября 2017 года и выдан 2 апреля этого года, и за это время мотористы FCA могли серьезно модернизировать конструкцию.

Источники Moparinspiders утверждают, что новый двигатель будет доступен в различных вариантах форсировки в диапазоне от 360 до 525 лошадиных сил. С эффектом турбоямы будут бороться с помощью электронной технологии FCA eBooster. Наиболее мощные вариации «шестерки» могут быть использованы для замены HEMI V8.

На разработку новой «турбошестерки» могут повлиять недавние новости об объединении FCA с группой Peugeot Citroen и информация о сохранении всех 13 брендов мегаконцерна под одной крышей. Мощный наддувный двигатель вряд ли может быть интересен французским партнерам, ведь PSA стремятся к электрификации модельного ряда.

Источник: Moparinsiders.com