Fiat Chrysler разработал новый турбомотор, который заменит V8 HEMI

Патент рядного турбомотора — первое документальное подтверждение работы концерна над высокопроизводительным наддувным двигателем. По архитектуре новый силовой агрегат схож с «турбочетверкой» FCA GME-T4, но отличается дополнительными двумя цилиндрами. О стадии разработки «шестерки» судить сложно: патент был подан 1 ноября 2017 года и выдан 2 апреля этого года, и за это время мотористы FCA могли серьезно модернизировать конструкцию.