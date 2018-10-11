Новый Porsche 911: 8-ступенчатый «робот», электронная приборка и увеличение мощности

Серьезных изменений в дизайне спорткаров не ожидается. Как сообщает Autocar, слегка изменится общая длина автомобиля и увеличится, в связи с ужесточившимися требованиями к безопасности пешеходов при ДТП, размер переднего свеса. Также автомобили нового поколения можно будет опознать по продольным ребрам на крышке багажника спереди, светодиодной полосе между фонарями и третьему стоп-сигналу в виде двух вертикальных полосок.
В салоне поменяется вся передняя панель и архитектура центрального тоннеля, на котором появится электронный джойстик коробки передач. Приборная панель станет полностью цифровой, но с единственным аналоговым указателем – тахометром.
Трехлитровый шестицилиндровый турбомотор получит новый алюминиевый выпускной коллектор и прибавку в мощности. Сейчас на обычной «Каррере» он выдает 370 сил, а на S-версии – 420 сил. По предварительным данным, с выходом нового поколения отдача составит 385 и 450 сил соответственно. Купе с последним из этих агрегатов сможет набирать «сотню» менее чем за четыре секунды.
Семиступенчатая «механика» у модели останется, но место прежнего «робота» займет восьмиступенчатая трансмиссия PDK с двумя сцеплениями, разработанная совместно с фирмой ZF. Судя по всему, это будет вариант коробки, уже устанавливаемой на Porsche Panamera и Bentley Continental GT.
Кроме того, у нового 911-го расширится передняя колея и даже на самых простых версиях в качестве опции появится полноуправляемое шасси.
Ранее сообщалось, что премьера новых 911-х состоится к концу текущего года.