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18:45

Новый Porsche 911: 8-ступенчатый «робот», электронная приборка и увеличение мощности

Появились первые подробности о спорткаре следующего поколения

В Сети появились первые журналистские обзоры прототипов Porsche 911 следующего поколения с индексом 992. Спорткары получат восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, электронную приборку и полностью новый интерьер.

Серьезных изменений в дизайне спорткаров не ожидается. Как сообщает Autocar, слегка изменится общая длина автомобиля и увеличится, в связи с ужесточившимися требованиями к безопасности пешеходов при ДТП, размер переднего свеса. Также автомобили нового поколения можно будет опознать по продольным ребрам на крышке багажника спереди, светодиодной полосе между фонарями и третьему стоп-сигналу в виде двух вертикальных полосок.

В салоне поменяется вся передняя панель и архитектура центрального тоннеля, на котором появится электронный джойстик коробки передач. Приборная панель станет полностью цифровой, но с единственным аналоговым указателем – тахометром.

Трехлитровый шестицилиндровый турбомотор получит новый алюминиевый выпускной коллектор и прибавку в мощности. Сейчас на обычной «Каррере» он выдает 370 сил, а на S-версии – 420 сил. По предварительным данным, с выходом нового поколения отдача составит 385 и 450 сил соответственно. Купе с последним из этих агрегатов сможет набирать «сотню» менее чем за четыре секунды.

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Семиступенчатая «механика» у модели останется, но место прежнего «робота» займет восьмиступенчатая трансмиссия PDK с двумя сцеплениями, разработанная совместно с фирмой ZF. Судя по всему, это будет вариант коробки, уже устанавливаемой на Porsche Panamera и Bentley Continental GT.

Кроме того, у нового 911-го расширится передняя колея и даже на самых простых версиях в качестве опции появится полноуправляемое шасси.

Ранее сообщалось, что премьера новых 911-х состоится к концу текущего года.

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