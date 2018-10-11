Новый Porsche 911: 8-ступенчатый «робот», электронная приборка и увеличение мощности

Серьезных изменений в дизайне спорткаров не ожидается. Как сообщает Autocar, слегка изменится общая длина автомобиля и увеличится, в связи с ужесточившимися требованиями к безопасности пешеходов при ДТП, размер переднего свеса. Также автомобили нового поколения можно будет опознать по продольным ребрам на крышке багажника спереди, светодиодной полосе между фонарями и третьему стоп-сигналу в виде двух вертикальных полосок.