Acura показала первое изображение нового серийного RDX

Компания Acura опубликовала тизер серийного кроссовера RDX нового поколения. Судя по изображения, товарный автомобиль будет в точности копировать одноименный концепт-кар, дебютировавший в январе текущего года на моторшоу в Детройте.

Следующий RDX будет построен на новой платформе. Вседорожник получит двухлитровый турбированный двигатель (по предварительным данным, развивающий свыше 252 сил), 10-ступенчатую автоматическую коробку передач, полный привод SH-AWD с управляемым вектором тяги и новым задним дифференциалом, а также спортивную модификацию A-Spec.

Мировая премьера новинки состоится 28 марта на моторшоу в Нью-Йорке.

Кроссовер RDX является одним из бестселлеров «Акуры» в США – за прошлый год компания реализовала 51,3 тысячи таких машин. Модель сейчас доступна только с 283-сильной «шестеркой». В России вседорожник не продается с 2016 года.

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