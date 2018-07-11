Компания представила спорткар нового поколения

Пульс

Спорткар Ariel Atom полностью изменился. От старой машины осталось три детали

68fc6e17796e7d2f6db6415e7e24d9386a75d5fe
11 июля 2018

Компания Ariel представила спорткар Atom четвертого поколения. Публичный дебют автомобиля состоится в ближайший уикенд на Фестивале скорости в британском Гудвуде.

[Неожиданное комбо – суперкары, которые таскают прицепы](https://motor.ru/selector/scandtrailer.htm)

Неожиданное комбо – суперкары, которые таскают прицепы

«Четвертый» Atom – полностью новый автомобиль. С предшественником его роднят лишь три детали: педали тормоза и сцепления, а также крышка горловины топливного бака.

Общий дизайн модели, несмотря на новые карбоновые кузовные панели, остался почти таким же, как и у спорткара предыдущего поколения. Аэродинамические характеристики при этом значительно улучшены (но точных цифр в компании не приводят). Также была увеличена прижимная сила, улучшено поступление воздуха к радиатору и интеркулеру.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Жесткость конструкции возросла на 15 процентов, а иное шасси позволило увеличить свободное пространство в салоне и установить бензобак большего объема (теперь он 40-литровый). Он теперь позволяет машине проехать без дозаправки 482 километра.

1/4
2/4
3/4
4/4

Заднеприводный спорткар оснащен двухлитровым турбомотором от последнего хот-хэтча Honda Civic Type R, для которого в Ariel подготовили собственную программу управления. Агрегат выдает 320 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой «механикой» и задним дифференциалом повышенного трения.

С нуля до 96 километров в час новый «Атом» ускоряется за 2,8 секунды, а 160 километров в час автомобиль набирает за 6,8 секунды. Максимальная скорость – 261 километр в час.

1/3
2/3
3/3

Для спорткара была модернизирована и подвеска. Базовый вариант предлагается с амортизаторами Bilstein, а за доплату – Öhlins. В качестве опции также доступны карбоновые колесные диски, которые весят на 50 процентов меньше стандартных – 16-дюймовых спереди и 17-дюймовых сзади.

Всего планируется собирать по 100 «Атомов» в год. Цена – от 39 975 фунтов стерлингов (около 3,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Отмороженные

Очень легкие и очень быстрые автомобили без крыши

Теги:
СуперкарыArielAtom
Новости по теме
16 мая 2018
Видео: универсал Audi RS6 устроил гонку против Ariel Atom
23 августа 2017
Компания Ariel построит 1200-сильный электрокар с газотурбинным двигателем
14 октября 2014
Британцы и американцы сделали Ariel Atom 370-сильным