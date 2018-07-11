Спорткар Ariel Atom полностью изменился. От старой машины осталось три детали

Компания Ariel представила спорткар Atom четвертого поколения. Публичный дебют автомобиля состоится в ближайший уикенд на Фестивале скорости в британском Гудвуде.

«Четвертый» Atom – полностью новый автомобиль. С предшественником его роднят лишь три детали: педали тормоза и сцепления, а также крышка горловины топливного бака.

Общий дизайн модели, несмотря на новые карбоновые кузовные панели, остался почти таким же, как и у спорткара предыдущего поколения. Аэродинамические характеристики при этом значительно улучшены (но точных цифр в компании не приводят). Также была увеличена прижимная сила, улучшено поступление воздуха к радиатору и интеркулеру.

Жесткость конструкции возросла на 15 процентов, а иное шасси позволило увеличить свободное пространство в салоне и установить бензобак большего объема (теперь он 40-литровый). Он теперь позволяет машине проехать без дозаправки 482 километра.

Заднеприводный спорткар оснащен двухлитровым турбомотором от последнего хот-хэтча Honda Civic Type R, для которого в Ariel подготовили собственную программу управления. Агрегат выдает 320 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой «механикой» и задним дифференциалом повышенного трения.

С нуля до 96 километров в час новый «Атом» ускоряется за 2,8 секунды, а 160 километров в час автомобиль набирает за 6,8 секунды. Максимальная скорость – 261 километр в час.

Для спорткара была модернизирована и подвеска. Базовый вариант предлагается с амортизаторами Bilstein, а за доплату – Öhlins. В качестве опции также доступны карбоновые колесные диски, которые весят на 50 процентов меньше стандартных – 16-дюймовых спереди и 17-дюймовых сзади.

Всего планируется собирать по 100 «Атомов» в год. Цена – от 39 975 фунтов стерлингов (около 3,3 миллиона рублей по текущему курсу).