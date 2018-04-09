Компания Chevrolet представила рестайлинговые версии купе и кабриолета

Пульс

Chevrolet Camaro получил новый дизайн и оборудование после обновления

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9 апреля 2018

Компания Chevrolet официально представила обновленные купе и кабриолет Camaro. Модели получили новую внешность, а также расширенный список оснащения.

После рестайлинга у купе и кабриолета практически полностью изменилась передняя часть кузова. Другими стали радиаторная решетка и бампер, поменялась оптика, которая может быть светодиодной, а также изменился капот. Сзади появились другой бампер и фонари. Для модификаций RS и SS также доступны новые колеса диаметром 20 дюймов.

Купе и кабриолет в модификации SS, которая предполагает наличие 6,2-литрового мотора V8 мощностью 461 лошадиная сила, обзавелись десятидиапазонной автоматической коробкой передач вместо прежней восьмиступенчатой.

Линейка модификаций Camaro после обновления пополнилась версией Turbo 1LE. Она оснащена двухлитровым турбомотором мощностью 278 сил. Такая комплектация дополнительно оснащена перенастроенной подвеской со стабилизаторами поперечной устойчивости большего диаметра, тормозами Brembo, обшитым замшей рулевым колесом, а также трековым режимом работы управляющей электроники.

«Камаро» также получил улучшенную камеру заднего вида с возможностью вывода изображения на салонное зеркало, новую мультимедийную систему с семи- или восьмидюймовым сенсорным экраном, функцию записи телеметрии, а также систему предупреждения о возможном столкновении при движении задним ходом.

В России продается дорестайлинговая версия Chevrolet Camaro. В РФ модель доступна только с двухлитровым турбомотором, отдача которого составляет 238 лошадиных сил. Цены на купе начинаются с 2 990 000 рублей.

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