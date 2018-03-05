Отдачу двигателя гиперкара могут увеличить до 1700 лошадиных сил

Пульс

Bugatti покажет в Женеве «заряженный» Chiron

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5 марта 2018

Компания Bugatti опубликовала видеотизер новой модификации гиперкара Chiron, которая дебютирует на Женевском автосалоне. Вероятно, такая машина получит приставку Super Sports к названию, титановые тормозные суппорта, напечатанные на 3D-принтере, и двигатель увеличенной мощности.

[Самый мощный гиперкар планеты во всех деталях](https://motor.ru/lab/chiron.htm)

Самый мощный гиперкар планеты во всех деталях

Обычная версия Bugatti Сhiron оснащается восьмилитровым мотором W16 с четырьм[я турбонагнетателями, отдача которого составляет 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Мощность агрегата для модификации Super Sports, по мнению сайта Paultan, могут увеличить до 1700 лошадиных сил. Гиперкар комплектуется семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями и полным приводом с активным задним дифференциалом.

С нуля до «сотни» базовый Chiron разгоняется за 2,4 секунды, до 200 — за 6,5, а до 300 — за 13,6 секунды. Максимальная скорость модели составляет 420 километров в час.

Видео со станицы Bugatti в социальной сети Facebook.

В сентябре 2017 года Bugatti Chiron установил рекорд по разгону с места до 400 километров в час с последующей полной остановкой. Экс-пилот Формулы-1 Хуан-Пабло Монтойя, находившийся за рулем гиперкара, смог проделать это за 41,96 секунды.

В начале октября прошлого года Koenigsegg Agera RS улучшил время «Широна» почти на 5,5 секунды — шведскому гиперкару на это потребовалось 36,44 секунды.

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Теги:
Женева-2018BugattiChiron
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