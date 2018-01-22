На создание элемента ушло более 45 часов

Пульс

Компания Bugatti напечатала на 3D-принтере самую большую титановую деталь

C7ad75d3f02e6ad3b15e76459fd68ea44368ed8c
22 января 2018

Компания Bugatti, принадлежащая группе Volkswagen, представила тормозной суппорт, напечатанный на 3D-принтере. Восьмипоршневый моноблок, выполненный из сплава титана, также стал самой большой функциональной деталью, сделанной по аддитивной технологии производства (послойного изготовления трехмерных деталей).

Самые необычные материалы в автомобильных экстерьерах

Длина суппорта составляет 41 сантиметр, ширина — 21 сантиметр, высота — 13,6 сантиметра. Масса детали всего 2,9 килограмма, тогда как алюминиевый аналог весит 4,9 килограмма. Для изготовления 3D-суппорта применяется сплав, используемый в аэрокосмической отрасли — из него делают элементы стоек шасси самолетов и ракетных двигателей.

Тормозной суппорт в собранном виде. Не исключено, что его будут устанавливать на гиперкар Chiron.

Тормозной суппорт в собранном виде. Не исключено, что его будут устанавливать на гиперкар Chiron.

[Самые интересные машины, напечатанные на 3D-принтерах](https://motor.ru/selector/printed.htm)

Самые интересные машины, напечатанные на 3D-принтерах

Партнером Bugatti выступает компания Laser Zentrum Nord. Именно она владеет крупнейшим в мире 3D-принтером, способным работать с титаном. Процесс печати суппорта занимает 45 часов. За это время четыре 400-ваттных лазера спекают 2213 слоев титанового порошка и создаю деталь по заранее заданной программе.

После этого суппорт подвергается термообработке, чтобы снять остаточное напряжение и обеспечить стойкость к деформации. Далее следует химическая и механическая обработка, которая длится 11 часов.

Ранее компания MINI объявила о том, что будет использовать 3D-печать для создания персонализированных декоративных элементов. С помощью онлайн-конфигуратора владельцы машин британской марки смогут создавать дизайн накладок на центральную консоль, пороги и кузов.

Нужно больше новостей и эксклюзива? Подписывайтесь на наш Телеграм-канал!

Bugatti Chiron: главные цифры

Как рождается самый крутой гиперкар планеты — цифры и факты

Теги:
Bugatti
Новости по теме
27 декабря 2017
MINI добавят индивидуальности с помощью лазера и 3D-принтера
28 марта 2017
3D-принтер вернул к жизни 103-летний гоночный автомобиль
6 октября 2016
«Хонда» впервые напечатала автомобиль на 3D-принтере