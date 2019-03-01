Названы российские цены на Mercedes-Benz CLA нового поколения

Версия CLA 250 4Matic Sport — это аналогичное оснащение, но более мощный двигатель и полный привод. Двухлитровый агрегат выдает 224 силы и также совмещен с «роботом». С нуля до «сотни» CLA 250 4Matic Sport разгоняется за 6,3 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час. Цены на эту версию начинаются от 2 900 000 рублей.