Названы российские цены на Mercedes-Benz CLA нового поколения

В оснащение CLA 200 Sport, помимо AMG-пакета, войдет парковочный ассистент с камерой заднего вида, отделка потолка черной тканью, подогрев передних сидений, светодиодные фары, подвеска с занижением, климат-контроль, мультимедийная система MBUX с дисплеем 10 дюймов, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. За доплату седан можно укомплектовать цифровой приборкой и комплексом релаксации Energizing.
CLA 200 Sport оснащается бензиновым турбодвигателем 1.33 мощностью 163 лошадиные силы и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. До «сотни» такой CLA разгоняется за 8,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 229 километров в час.
Версия CLA 250 4Matic Sport — это аналогичное оснащение, но более мощный двигатель и полный привод. Двухлитровый агрегат выдает 224 силы и также совмещен с «роботом». С нуля до «сотни» CLA 250 4Matic Sport разгоняется за 6,3 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час. Цены на эту версию начинаются от 2 900 000 рублей.
Кроме того, любую модификации нового CLA можно будет заказать в особом исполнении Edition 1. Оно отличается декором, фарами LED High Performance, 19-дюймовыми колесами AMG вместо 18-дюймовых и пакетом Night package с чернёными элементами кузова. Цена — плюс 646 884 рубля к базовой стоимости автомобиля.