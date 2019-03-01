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17:30

Названы российские цены на Mercedes-Benz CLA нового поколения

«Четырехдверное купе» стоит минимум 2,5 миллиона рублей

С сегодняшнего дня российский офис Mercedes-Benz начала прием заказов на новый CLA. Седан второго поколения доступен в двух версиях, CLA 200 Sport и CLA 250 4Matic Sport, и уже в базе оснащается AMG-пакетом со спортрулем и спортивными передними сиденьями, отделанными комбинацией искусственной кожи и микроволокна Dinamica. Начальная цена — 2 500 000 рублей.

В оснащение CLA 200 Sport, помимо AMG-пакета, войдет парковочный ассистент с камерой заднего вида, отделка потолка черной тканью, подогрев передних сидений, светодиодные фары, подвеска с занижением, климат-контроль, мультимедийная система MBUX с дисплеем 10 дюймов, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. За доплату седан можно укомплектовать цифровой приборкой и комплексом релаксации Energizing.

CLA 200 Sport оснащается бензиновым турбодвигателем 1.33 мощностью 163 лошадиные силы и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. До «сотни» такой CLA разгоняется за 8,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 229 километров в час.

Версия CLA 250 4Matic Sport — это аналогичное оснащение, но более мощный двигатель и полный привод. Двухлитровый агрегат выдает 224 силы и также совмещен с «роботом». С нуля до «сотни» CLA 250 4Matic Sport разгоняется за 6,3 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час. Цены на эту версию начинаются от 2 900 000 рублей.

Mercedes-Benz CLA Edition 1

Кроме того, любую модификации нового CLA можно будет заказать в особом исполнении Edition 1. Оно отличается декором, фарами LED High Performance, 19-дюймовыми колесами AMG вместо 18-дюймовых и пакетом Night package с чернёными элементами кузова. Цена — плюс 646 884 рубля к базовой стоимости автомобиля.

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