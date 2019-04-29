Opel показал первые официальные фотографии новой «Корсы»

Opel Corsa шестого поколения переедет на модульную платформу CMP (Common Modular Platform). Она разработана группой PSA Peugeot Citroen и используется при постройке нового Peugeot 208. В конструкции «тележки» больше высокопрочных сталей, что позволит облегчить ее на 40 килограммов. В своей самой легкой модификации пятидверный хэтчбек будет весить около 980 килограммов.
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Известно, что Corsa будет оснащаться матричными светодиодными фарами IntelliLux, которые уже комплектуются Astra и Insignia. В гамму двигателей войдут бензиновые и дизельные двигатели. Кроме того, в линейке появится модификации с электрической силовой установкой.
Продажи нового Opel Corsa в Европе начнутся летом этого года. Первые поставки клиентам запланированы на осень.