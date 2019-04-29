Opel показал первые официальные фотографии новой «Корсы»

Opel Corsa шестого поколения переедет на модульную платформу CMP (Common Modular Platform). Она разработана группой PSA Peugeot Citroen и используется при постройке нового Peugeot 208. В конструкции «тележки» больше высокопрочных сталей, что позволит облегчить ее на 40 килограммов. В своей самой легкой модификации пятидверный хэтчбек будет весить около 980 килограммов.