В Сети появился предполагаемый снимок нового Chevrolet Corvette

Впервые в своей истории Chevrolet Corvette перейдет на среднемоторную компоновку — до этого все семь поколений спорткара были переднемоторными. Согласно архивам General Motors, установить двигатель в пределах колесной базы думали и раньше, ещё в 50-х годах, но дело ограничилось лишь постройкой экспериментальных образцов и концептов вроде Corvette Indy.