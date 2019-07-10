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11:03

В Сети появился предполагаемый снимок нового Chevrolet Corvette

Публичный дебют спорткара восьмого поколения состоится 18 июля

Новый Chevrolet Corvette покажут 18 июля, однако уже сейчас в Сети появилось предполагаемый снимок среднемоторного спорткара. По неподтвержденной информации, модель восьмого поколения «в базе» будет предлагаться с модернизированным атмосферным V8, выдающим около 500 лошадиных сил.
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Впервые в своей истории Chevrolet Corvette перейдет на среднемоторную компоновку — до этого все семь поколений спорткара были переднемоторными. Согласно архивам General Motors, установить двигатель в пределах колесной базы думали и раньше, ещё в 50-х годах, но дело ограничилось лишь постройкой экспериментальных образцов и концептов вроде Corvette Indy.

Концепт Chevrolet Corvette Indy представили в Детройте в 1986 году. Автомобиль оснастили 2.6-литровым V8 Lotus с двумя турбонагнетателями, который выдавал около 600 сил. В активе суперкара была адаптивная подвеска, подруливающие задние колеса и электронная антипробуксовочная система.

По данным сайта GM Authority, базовым двигателем нового Corvette станет 6,2-литровый V8 с индексом LT2. Агрегат с непосредственным впрыском основан на нынешнем LT1, но слегка доработан: снижены потери на трение и оптимизирована система Active Fuel Management, отвечающая за отключение половины цилиндров на малых нагрузках. Выдавать двигатель будет порядка 480-500 лошадиных сил и 650 Нм момента, а в пару к нему предложат семиступенчатый преселективный «робот» или механическую коробку передач.

Последний переднемоторный Chevrolet Corvette продали на аукционе Barrett-Jackson. Сумма сделки составила 2,7 миллиона долларов. Столько заплатили за модификацию Z06 в комплектации 3LZ с расширенной отделкой интерьера красной кожей, навигацией и медиакомлексом с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Под капотом теперь уже коллекционного спорткара установлен компрессорный 6.2 V8, отдача которого составляет 659 сил и 881 Нм момента.

Источник: Jalopnik

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