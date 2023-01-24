Новый Renault Espace превратится в «кроссовер для дальних поездок»

Пятое поколение минивэна Renault Espace дебютировало в 2014 году. И вот спустя девять лет французы готовятся к премьере машины шестой генерации. Уже известно, что новинка радикально поменяет формат, получит салон на 5—7 мест и будет построена на общей с предшественником платформе CMF-CD. По словам Renault, будущий Espace — это кроссовер, созданный для длительных поездок.