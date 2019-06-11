Представлен новый Bentley Flying Spur

Внешность нового Bentley Flying Spur выполнена в стиле купе Continental GT. Четырехдверный гранд-турер построен на платформе MSB от Porsche Panamera и по размерам немного превзошел предшественника. В частности, колесная база здесь на 130 миллиметров длиннее, чем прежде, что позволило увеличить пространство на заднем ряду. Фирменная эмблема Flying B на капоте не только выдвигается, но и подсвечивается в такт приветственной световой анимации при приближении владельца к автомобилю.