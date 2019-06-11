Представлен новый Bentley Flying Spur

Внешность нового Bentley Flying Spur выполнена в стиле купе Continental GT. Четырехдверный гранд-турер построен на платформе MSB от Porsche Panamera и по размерам немного превзошел предшественника. В частности, колесная база здесь на 130 миллиметров длиннее, чем прежде, что позволило увеличить пространство на заднем ряду. Фирменная эмблема Flying B на капоте не только выдвигается, но и подсвечивается в такт приветственной световой анимации при приближении владельца к автомобилю.
В оснащение Flying Spur входят матричные светодиодные фары, панорамная крыша и 21-дюймовые колеса (22-дюймовые из каталога ателье Mulliner доступны за доплату). На центральной консоли за поворотной панелью скрывается 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы, внизу расположены два USB-порта и беспроводная зарядка для смартфонов. В отделке интерьера впервые используется трехмерная текстурная кожа, разработанная специалистами из штаб-квартиры марки в британском Крю.
Под капотом нового Flying Spur установлен двигатель 6.0 W12 с двумя двухпоточными турбонагнетателями. Отдача — 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С места до «сотни» седан разгоняется за 3,8 секунды и способен достигнуть отметки 333 километра в час. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Привод — полный, с муфтой подключения передней оси.