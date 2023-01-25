GAC рассказал о новых автомобилях для России

GAC рассказал о новых автомобилях для РоссииПервой новинкой марки в этом году станет кроссовер GS8 следующего поколения
Компания GAC рассказала о планах развития российской линейки. Так, уже весной начнутся продажи нового GS8, хотя кроссоверы с декабря ввозят по параллельному импорту. На осень запланирован рыночный дебют минивэна GN8 следующего поколения, а в начале 2024-го до нас доберется вседорожник GS3. На данный момент официальная линейка марки в России представлена предыдущими версиями моделей GS8 и GN8, а также кроссовером GS5, который стоит от 2 099 000 рублей до 2 559 000 рублей.
На этот и следующий год фирма GAC запланировала обновление российской линейки. По данным портала «Китайские автомобили», новинок будет три. Старт даст кроссовер GAC GS8 нового поколения. В продаже такие машины появятся весной, хотя их с декабря ввозят по параллельному импорту .
К осени на рынок выйдет минивэн GN8 следующей генерации. Он больше и технологичнее продававшегося у нас предшественника. Причем у себя на родине, в Китае, однообъемник оснащается в том числе гибридной системой THS (Toyota Hybrid System) на основе 190-сильного двигателя 2.0, дополненного двумя электромоторами.
Наконец, в начале 2024-го в линейку GAC добавят кроссовер GS3. Причем он якобы вытеснит нынешний GS5. В Китае у «трешки» имеются две версии: обычная и более «злая» R-Style со спортивным декором. Под капотом — турбомотор 1.5 (177 л.с., 270 Нм) в паре с семиступенчатым преселективным «роботом». Внутри есть пара экранов диагональю 12,3 дюйма и модная «парящая» центральная консоль.
Но настоящая экзотика пока не для России. Это, например, гиперкар Hyper SSR, который будут выпускать под принадлежащим «Гаку» брендом Aion. Или суперседан Hyper GT с электронной архитектурой Хinglink, или «Звездное небо». Она включает 39 сенсоров, в том числе три лидара и инфракрасный модуль от метеоспутника FenYung-3 для дистанционного зондирования, и смешанную систему геопозиционирования, работающую с точностью до одного сантиметра.