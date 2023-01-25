GAC рассказал о новых автомобилях для России

К осени на рынок выйдет минивэн GN8 следующей генерации. Он больше и технологичнее продававшегося у нас предшественника. Причем у себя на родине, в Китае, однообъемник оснащается в том числе гибридной системой THS (Toyota Hybrid System) на основе 190-сильного двигателя 2.0, дополненного двумя электромоторами.

Наконец, в начале 2024-го в линейку GAC добавят кроссовер GS3. Причем он якобы вытеснит нынешний GS5. В Китае у «трешки» имеются две версии: обычная и более «злая» R-Style со спортивным декором. Под капотом — турбомотор 1.5 (177 л.с., 270 Нм) в паре с семиступенчатым преселективным «роботом». Внутри есть пара экранов диагональю 12,3 дюйма и модная «парящая» центральная консоль.