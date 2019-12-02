Раскрыт интерьер нового Mercedes-Benz GLA

Последняя, как следует из описания, имеет функцию предупреждения при открывании двери на парковке – например, система среагирует при приближении велосипедиста или другого автомобиля. Кроме того, новому GLA обещаны системы полуавтономного вождения и мультимедийный комплекс MBUX.

О следующем поколении самого компактного кроссовера немецкой марки известно, что он разделит архитектуру MFA2 с новым A-Class и изменится в габаритах. В частности, станет выше на 10 сантиметров, а длина сократится на 15 миллиметров. От A-Class модели достанется и линейка двигателей, которая, в том числе, будет включать «турбочетверку» объемом 1,3 литра мощностью 163 силы.