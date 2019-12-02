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18:18

Раскрыт интерьер нового Mercedes-Benz GLA

Компактный кроссовер следующего поколения дебютирует 11 декабря

© Mercedes-Benz
Лиза Будрина
Незадолго до премьеры Mercedes-Benz GLA второго поколения в Сети опубликовали фотографию интерьера модели. На снимке запечатлена цифровая приборная панель и продемонстрирована работа системы мониторинга слепых зон.

Последняя, как следует из описания, имеет функцию предупреждения при открывании двери на парковке например, система среагирует при приближении велосипедиста или другого автомобиля. Кроме того, новому GLA обещаны системы полуавтономного вождения и мультимедийный комплекс MBUX.

О следующем поколении самого компактного кроссовера немецкой марки известно, что он разделит архитектуру MFA2 с новым A-Class и изменится в габаритах. В частности, станет выше на 10 сантиметров, а длина сократится на 15 миллиметров. От A-Class модели достанется и линейка двигателей, которая, в том числе, будет включать «турбочетверку» объемом 1,3 литра мощностью 163 силы.

Twitter.com/MercedesBenz

Во вторник, 11 декабря, Mercedes-Benz проведет онлайн-презентацию следующего поколения GLA.

Что же касается нынешней версии модели, то в России GLA доступен с базовым 1,6-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил и передним приводом, а модификации GLA 250 и AMG GLA 45 комплектуются системой полного привода и двухлитровым двигателем (211 и 381 сила). Цены варьируются в диапазоне от 2 310 000 до 3 620 000 рублей за AMG-версию.

По собственной информации «Мотора», с января по октябрь в России было продано 2,5 тысячи экземпляров GLA.