Раскрыт интерьер нового Mercedes-Benz GLA

Последняя, как следует из описания, имеет функцию предупреждения при открывании двери на парковке – например, система среагирует при приближении велосипедиста или другого автомобиля. Кроме того, новому GLA обещаны системы полуавтономного вождения и мультимедийный комплекс MBUX.
О следующем поколении самого компактного кроссовера немецкой марки известно, что он разделит архитектуру MFA2 с новым A-Class и изменится в габаритах. В частности, станет выше на 10 сантиметров, а длина сократится на 15 миллиметров. От A-Class модели достанется и линейка двигателей, которая, в том числе, будет включать «турбочетверку» объемом 1,3 литра мощностью 163 силы.
Twitter.com/MercedesBenz
Во вторник, 11 декабря, Mercedes-Benz проведет онлайн-презентацию следующего поколения GLA.
Что же касается нынешней версии модели, то в России GLA доступен с базовым 1,6-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил и передним приводом, а модификации GLA 250 и AMG GLA 45 комплектуются системой полного привода и двухлитровым двигателем (211 и 381 сила). Цены варьируются в диапазоне от 2 310 000 до 3 620 000 рублей за AMG-версию.
По собственной информации «Мотора», с января по октябрь в России было продано 2,5 тысячи экземпляров GLA.