Hyundai обновила Creta в России

От дореформенной модели новинка отличается рисунком радиаторной решетки: теперь она имеет «ячеистую» структуру, как у остальных недавно обновившихся автомобилей Hyundai. Кроме того, кроссовер можно будет заказать в одном из пяти цветов в комбинации с черной крышей и с 16-дюймовыми дисками нового дизайна. Для кроссовера доступны пять уровней исполнения: Start, Active, Comfort, Travel и Style.

Вместе с тем на рынке появится некая особая версия Creta, которая, как уверяют в компании, станет «самой яркой за всю историю модели».