Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
6 марта, 16:16

Hyundai обновила Creta в России

Самому популярному кроссоверу чуть подправили внешность

Обновленная Hyundai Creta © Hyundai
Лиза Будрина
Компания Hyundai объявила о скором появлении в России обновленного кроссовера Creta. Автомобиль изменился внешне, получил двухцветную окраску и 16-дюймовые диски.

От дореформенной модели новинка отличается рисунком радиаторной решетки: теперь она имеет «ячеистую» структуру, как у остальных недавно обновившихся автомобилей Hyundai. Кроме того, кроссовер можно будет заказать в одном из пяти цветов в комбинации с черной крышей и с 16-дюймовыми дисками нового дизайна. Для кроссовера доступны пять уровней исполнения: Start, Active, Comfort, Travel и Style.

Вместе с тем на рынке появится некая особая версия Creta, которая, как уверяют в компании, станет «самой яркой за всю историю модели».

Обновленная Hyundai Creta

Hyundai

Линейка двигателей осталась прежней. Она включает 1,6-литровый мотор мощностью 123 лошадиные силы и двухлитровый агрегат с отдачей 149,6 силы. Оба они работают как с «механикой», так и с «автоматом».

Сроки появления новинки у дилеров в Hyundai пока не назвали.

Цены на актуальную Hyundai Creta варьируются от 972 000 до 1 375 000 рублей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году она была продана в количестве 71 487 экземпляров и стала не только самой востребованной моделью марки, но и самым популярным кроссовером в стране. За январь-февраль 2020 года продали 12 012 таких машин.