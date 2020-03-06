Hyundai обновила Creta в России

От дореформенной модели новинка отличается рисунком радиаторной решетки: теперь она имеет «ячеистую» структуру, как у остальных недавно обновившихся автомобилей Hyundai. Кроме того, кроссовер можно будет заказать в одном из пяти цветов в комбинации с черной крышей и с 16-дюймовыми дисками нового дизайна. Для кроссовера доступны пять уровней исполнения: Start, Active, Comfort, Travel и Style.
Вместе с тем на рынке появится некая особая версия Creta, которая, как уверяют в компании, станет «самой яркой за всю историю модели».
Hyundai
Линейка двигателей осталась прежней. Она включает 1,6-литровый мотор мощностью 123 лошадиные силы и двухлитровый агрегат с отдачей 149,6 силы. Оба они работают как с «механикой», так и с «автоматом».
Сроки появления новинки у дилеров в Hyundai пока не назвали.
Цены на актуальную Hyundai Creta варьируются от 972 000 до 1 375 000 рублей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году она была продана в количестве 71 487 экземпляров и стала не только самой востребованной моделью марки, но и самым популярным кроссовером в стране. За январь-февраль 2020 года продали 12 012 таких машин.