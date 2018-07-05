Новый Suzuki Jimny: все подробности

Компания Suzuki раскрыла технические данные внедорожника Jimny нового поколения в спецификации для японского рынка. Модель сохранила рамную конструкцию и предложена в двух исполнениях: базовом и Sierra, которые отличаются двигателями и оснащением.

В основе нового Suzuki Jimny лежит рама лестничного типа с неразрезными мостами, жестко подключаемым полным приводом и раздаточной коробкой с понижающей передачей. Длина внедорожника составляет 3480 миллиметров, ширина — 1645, а высота — 1725 миллиметров. Таким образом, машина стала на 195 миллиметров короче, на 45 миллиметров шире и на 20 миллиметров выше предшественника. Дорожные просвет насчитывает 210 миллиметров.

Гамма двигателей Jimny представлена турбомотором объемом 660 кубических сантиметров, отдача которого составляет 64 лошадиные силы и 103 Нм крутящего момента, а также 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 силы и 130 Нм момента. Оба агрегата могут сочетаться с пятиступенчатой механической коробкой передач или четырехдиапазонным «автоматом».

В список оснащения Suzuki Jimny входит светодиодная оптика, климат-контроль, бесключевой доступ, круиз-контроль, легкосплавные диски, а также системы предотвращения фронтальных столкновений, слежения за мертвыми зонами и распознавания дорожных знаков. Для модели доступны четыре стайлинг-пакета: Survival, Offroad, Heritage и Revival. Они отличаются оформлением экстерьера и набором дополнительного оборудования.

В Японии цены на новый Suzuki Jimny начинаются от 1,5 млн иен (857 800 рублей).