Представлен кроссовер Kia Sonet. Он получил 30 уникальных опций

По габаритам Sonet приближен к соплатформенному Hyundai Venue: длина кроссовера не превысит четырёх метров, а колёсная база составит 2,5 метра. С этой же моделью Sonet разделил и моторную линейку: она включает бензиновый атмосферный двигатель объёмом 1,2 литра мощностью 83 лошадиные силы, 120-сильную литровую «турботройку», а также дизель объёмом 1.5, который выдаёт 100 сил.
Преимущество модели перед конкурентами – огромный выбор сочетаний мотор+коробка. Для Sonet доступны 5- и 6-ступенчатые механические трансмиссии, интеллектуальная «механика» iMT (Intelligent Manual Transmission) с электронной педалью сцепления, 7-скоростной «робот» и шестидиапазонный «автомат», причём последний сочетается с дизелем, что необычно для сегмента компактных кроссоверов.
Kia
Ещё одно новшество для сравнительно недорогой модели – внушительный список оборудования, недоступного для конкурентов даже за доплату. Всего насчитывается 30 уникальных для сегмента опций, в том числе вентиляция передних кресел, противовирусная двухуровневая фильтрация воздуха с ультрафиолетовой лампой, мультимедиа с экраном диагональю 10,25 дюйма и цифровая приборная панель того же размера. Помимо всего перечисленного, Sonet можно заказать с голосовым помощником, беспроводной зарядкой для смартфона, а также атмосферной подсветкой салона, которая сопряжена с аудиосистемой Bose Premium.
За безопасность отвечают шесть подушек безопасности, передние и задние парктроники и система помощи при торможении.
Kia
Для кроссовера предложат две дизайнерские версии, которые отличаются оформлением экстерьера и интерьера, – Tech и GT-Line. Их можно отличить по обвесу и по радиаторной решётке. На выбор предложены семь цветов кузова и три двухцветных варианта с контрастной крышей.
В Kia подчёркивают, что Sonet – вторая после Seltos модель, «разработанная в Индии для всего мира». Уже подтверждено, что кроссовер появится в Европе, однако информации о продажах Sonet в России пока не сообщается. По предварительным данным, на индийском рынке цены будут варьироваться 800 тысяч до 1,3 млн рупий (760 тысяч до 1,2 миллиона рублей), то есть новинка будет стоить дешевле Seltos.