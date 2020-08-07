Представлен кроссовер Kia Sonet. Он получил 30 уникальных опций

По габаритам Sonet приближен к соплатформенному Hyundai Venue: длина кроссовера не превысит четырёх метров, а колёсная база составит 2,5 метра. С этой же моделью Sonet разделил и моторную линейку: она включает бензиновый атмосферный двигатель объёмом 1,2 литра мощностью 83 лошадиные силы, 120-сильную литровую «турботройку», а также дизель объёмом 1.5, который выдаёт 100 сил.

Преимущество модели перед конкурентами – огромный выбор сочетаний мотор+коробка. Для Sonet доступны 5- и 6-ступенчатые механические трансмиссии, интеллектуальная «механика» iMT (Intelligent Manual Transmission) с электронной педалью сцепления, 7-скоростной «робот» и шестидиапазонный «автомат», причём последний сочетается с дизелем, что необычно для сегмента компактных кроссоверов.