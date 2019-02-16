Тайваньская марка Luxgen сделает кроссовер без панели приборов

Тайваньская марка планирует рыночную экспансию: в ближайшие два года будет выпущено восемь новых моделей. С помощью этого Luxgen намерен вернуть свои позиции: после старта марка только теряла позиции на главных для себя рынках — Тайваня и континентального Китая. В 2013-м году Luxgen вышел на российский рынок, но прекратил продажи, сумев реализовать лишь 148 автомобилей.