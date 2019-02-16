Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:23

Тайваньская марка Luxgen сделает кроссовер без панели приборов

Модель URX получит большой экран-планшет на центральной консоли

Молодой тайваньский производитель Luxgen, основанный всего десять лет назад, готовит новый кроссовер URX. Он получит внешность с характерным «двухэтажным» передком и большой вертикальный «планшет» на передней панели, который заменит щиток приборов.
Загрузка...

Тайваньская марка планирует рыночную экспансию: в ближайшие два года будет выпущено восемь новых моделей. С помощью этого Luxgen намерен вернуть свои позиции: после старта марка только теряла позиции на главных для себя рынках — Тайваня и континентального Китая. В 2013-м году Luxgen вышел на российский рынок, но прекратил продажи, сумев реализовать лишь 148 автомобилей.

Знакомимся с тайваньской автомобильной маркой Luxgen

Первой из новинок станет кроссовер URX. Он придет на смену модели U7 образца 2011 года — одной из старейших в линейке Luxgen. Внешность кроссовера выполнена в совершенно новом для марки стиле — со ставшей модной «двухэтажной» компоновкой передка и полностью зачерненной крышей.

>
Reload
1 / 2

URX стал чуть компактнее предшественника: 4740 миллиметров в длину и 1760 миллиметров в высоту. Иными словами, по размерам он находится между Skoda Kodiaq и Toyota Highlander.

Загрузка...

Точные технические характеристики пока не раскрываются. Известно, что новинка получит турбомотор 1.8 мощностью свыше 200 лошадиных сил — вместо турбомотора объемом 2,2 литра на модели U7.

В числе опций предусмотрен третий ряд сидений, а также отдельные кресла на втором ряду вместо дивана. А судя по шпионским фотографиям, интерьер оформлен весьма необычно. Больше всего компоновка передней панели напоминает электромобиль Tesla Model 3: по всей ширине пущены дефлекторы вентиляции, комбинация приборов отсутствует вовсе, а все данные выводятся на вертикальный дисплей медиасистемы.

>
Reload
1 / 3

Серийное производство кроссовера URX должно начаться осенью 2019 года. После этого в планах марки Luxgen — представить два электромобиля и кроссовер со спортивным уклоном на модульной платформе, который пока несет кодовое обозначение UP5. Последний получит двухлитровый турбомотор с непосредственным впрыском и системой деактивации цилиндров.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...