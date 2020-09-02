Раскрыт новый Mercedes-Benz S-Class

Первоначально S-Class будет предлагаться с пятью силовыми установками: двумя бензиновыми и тремя дизельными, выдающими от 286 до 435 сил. Позднее появится восьмицилиндровый агрегат, а в 2021 году — подключаемый гибрид.

В Германии новый S-Class появится в продаже в середине сентября.