McLaren добавит «базовому» суперкару хардкорный вариант

Компания McLaren распространила видеотизер экстремальной модификации суперкара 570S – автомобиля из «базовой» и наиболее доступной линейки Sport Series. Новинка получит в названии приставку LT, которая расшифровывается как Long Tail. Так из-за длинных кузовов назывались гоночные машины класса GT в середине 1990-х.

В ролике можно увидеть, как выглядит задняя часть трекового варианта McLaren 570S. На снимке виден новый карбоновый диффузор, но при этом отсутствуют патрубки выпускной системы. Не исключено, что экстремальный вариант LT получит такой же выхлоп, как гиперкар Senna. У него трубы выведены наверх задней части кузова.

Базовые купе оснащается 570-сильной твин-турбо «восьмеркой» объемом 3,8 литра и семиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями. С нуля до «сотни» такой автомобиль ускоряется за 3,2 секунды, а до 200 километров в час – за 9,5 секунды. Максимальная скорость – 328 километров в час.

Технические характеристики модификации LT пока не уточняются.

Для сравнения, старшая модель – 675LT – имела форсированный на 25 сил двигатель, в три раза большую, чем у базовой машины, прижимную силу и сниженную на 100 килограммов массу. Вероятно, схожие доработки получит и McLaren 570S.