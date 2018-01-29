Компания показала новые детали экстерьера и интерьера модели

Пульс

Mercedes-Benz оснастит следующий A-Class голосовым помощником

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29 января 2018

Компания Mercedes-Benz опубликовала очередной тизер хэтчбека A-Class нового поколения. Модель рассекретят на специальном мероприятии в Амстердаме 2 февраля.

[Тест Mercedes-AMG A 45](https://motor.ru/testdrives/a45amg.htm)

Тест Mercedes-AMG A 45

В новом видеоролике, показаны светодиодные фары головного света и задние фонари «А-Класса», а также элементы интерьера – дефлекторы системы вентиляции с подсветкой и 10,25-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса.

У модели появится новая мультимедийка MBUX с самообучающимся искусственным интеллектом и системой распознавания голосовых команд. Она будет запускаться не кнопкой на руле, как обычно, а фразой «Hey Mercedes».

Подробностей о технической начинке модели пока нет. Ожидается, что летом дебютирует «заряженная» версия A-Class, которая получит 400-сильный двигатель.

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