Mercedes-Benz оснастит следующий A-Class голосовым помощником

Компания Mercedes-Benz опубликовала очередной тизер хэтчбека A-Class нового поколения. Модель рассекретят на специальном мероприятии в Амстердаме 2 февраля.

В новом видеоролике, показаны светодиодные фары головного света и задние фонари «А-Класса», а также элементы интерьера – дефлекторы системы вентиляции с подсветкой и 10,25-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса.

У модели появится новая мультимедийка MBUX с самообучающимся искусственным интеллектом и системой распознавания голосовых команд. Она будет запускаться не кнопкой на руле, как обычно, а фразой «Hey Mercedes».

Подробностей о технической начинке модели пока нет. Ожидается, что летом дебютирует «заряженная» версия A-Class, которая получит 400-сильный двигатель.